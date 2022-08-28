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«Кадис» — «Атлетик». Прогноз на матч испанской Примеры (29.08.2022)

сегодня, 20:45
Кадис - Атлетик

Ставки букмекеров

«Атлетик идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре котируется по 3.15, а победа „Кадис“ по 3.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.043.172.18
Лига Ставок 3.80 3.10 2.19
Мелбет 3.92 3.32 2.17
1XBET 3.92 3.32 2.17

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.55, а ТБ (2.5) за 2.55.

Форма команд

Кадис“ начинает чемпионат очень слабо. Клуб проиграл в двух стартовых турах, в том числе в крайнем противостоянии, на выезде с „Осасуна“ (2:0).

Атлетик“ к третьему туру подходит с набранными четырьмя очками, по разу выиграв и сыграв вничью. В крайнем противостоянии обыграна „Валенсия“ (1:0).

Информация для ставок

  • Семь из 10 последних домашних матчей „Кадис“ в Примере завершились с более 1.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах „Атлетик“ не было голов или забила только одна команда
  • В трех из пяти последних очных встречах команды забили менее 1.5 голов

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции команд, предлагаем заиграть ставку на фору (0) „Атлетик“ с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.92 1.56 2.58 1.27 4.08
Лига Ставок 1.92 1.85 1.52 2.50
Мелбет 1.57 2.64
1XBET 1.57 2.64
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:51
Гости не проиграют
Гость
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