«Кадис» — «Атлетик». Прогноз на матч испанской Примеры (29.08.2022)

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сегодня, 20:45

Ставки букмекеров

«Атлетик идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.17, ничья в игре котируется по 3.15, а победа „Кадис“ по 3.90 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.55, а ТБ (2.5) за 2.55.

Форма команд

„Кадис“ начинает чемпионат очень слабо. Клуб проиграл в двух стартовых турах, в том числе в крайнем противостоянии, на выезде с „Осасуна“ (2:0).

„Атлетик“ к третьему туру подходит с набранными четырьмя очками, по разу выиграв и сыграв вничью. В крайнем противостоянии обыграна „Валенсия“ (1:0).

Информация для ставок

Семь из 10 последних домашних матчей „Кадис“ в Примере завершились с более 1.5 голами

В девяти из 15 последних матчах „Атлетик“ не было голов или забила только одна команда

В трех из пяти последних очных встречах команды забили менее 1.5 голов

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции команд, предлагаем заиграть ставку на фору (0) „Атлетик“ с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.