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«Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (20.08.2022)

сегодня, 02:07
Сельта - Реал

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.80, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Сельта» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.854.451.68
Лига Ставок 4.80 4.20 1.68
Мелбет 5.00 4.28 1.72
1XBET 5.00 4.28 1.72

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.65, а ТМ (2.5) по 2.25.

Форма команд

«Сельта» начала нынешний сезон с боевой ничьей. В домашних стенах в поединке с «Эспаньол» победителя выявить не смогли (0:0).

«Реал Мадрид», как обычно, считается одним из главных фаворитов турнира. В первом туре была добыта выездная победа над «Альмерия» (1:2).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Реал Мадрид» завершились с более 1.5 голами
  • «Сельта» не выиграла в 12 из 15 последних матчах
  • «Реал Мадрид» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.56 1.33 2.25 1.71 1.75 2.18
Лига Ставок 2.18 1.67 1.72 2.09
Мелбет 2.24 1.76
1XBET 2.24 1.76
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