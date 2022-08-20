«Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (20.08.2022)

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сегодня, 02:07

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.80, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Сельта» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.65, а ТМ (2.5) по 2.25.

Форма команд

«Сельта» начала нынешний сезон с боевой ничьей. В домашних стенах в поединке с «Эспаньол» победителя выявить не смогли (0:0).

«Реал Мадрид», как обычно, считается одним из главных фаворитов турнира. В первом туре была добыта выездная победа над «Альмерия» (1:2).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Реал Мадрид» завершились с более 1.5 голами

«Сельта» не выиграла в 12 из 15 последних матчах

«Реал Мадрид» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая задачи команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.