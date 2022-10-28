«Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (29.10.2022)

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вчера, 20:21

Ставки букмекеров

«Севилья», с существенной разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.00, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Райо Вальекано» по 4.10 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды проведут матч в оборонительной манере, с минимальным количеством острых моментов возле ворот. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.72, а ТБ (2.5) за 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 16 строчку в таблице, имея в активе 10 очков. В текущем розыгрыше добыто лишь две победы и четыре ничьи, а пять матчей проиграно. В предшествующих пяти турах расписано две мировые, один поединок выигран и два проиграно. В крайнем противостоянии с «Реалом» очков не взято (1:3).

«Райо Вальекано»» по состоянию на сегодня располагается на 10 позиции в командном зачете, сумев набрать 15 очков. По ходу кампании клуб добыл четыре победы и три ничьи, а в четырех поединках допустил поражение. В последних пяти турах по два матча завершились ничейными и победными результатами, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии разгромлен был «Кадис» (5:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Севильи» забили обе команды

12 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами

«Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.95 в БК Лига Ставок.