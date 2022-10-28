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«Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (29.10.2022)

вчера, 20:21
Севилья - Райо Вальекано

Ставки букмекеров

«Севилья», с существенной разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.00, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Райо Вальекано» по 4.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.033.444.17
Лига Ставок 2.12 3.30 3.75
Мелбет 2.13 3.52 3.80
1XBET 2.13 3.52 3.80

Эксперты ожидают, что команды проведут матч в оборонительной манере, с минимальным количеством острых моментов возле ворот. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.72, а ТБ (2.5) за 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 16 строчку в таблице, имея в активе 10 очков. В текущем розыгрыше добыто лишь две победы и четыре ничьи, а пять матчей проиграно. В предшествующих пяти турах расписано две мировые, один поединок выигран и два проиграно. В крайнем противостоянии с «Реалом» очков не взято (1:3).

«Райо Вальекано»» по состоянию на сегодня располагается на 10 позиции в командном зачете, сумев набрать 15 очков. По ходу кампании клуб добыл четыре победы и три ничьи, а в четырех поединках допустил поражение. В последних пяти турах по два матча завершились ничейными и победными результатами, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии разгромлен был «Кадис» (5:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Севильи» забили обе команды
  • 12 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами
  • «Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.95 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.72 2.24 1.35 3.39
Лига Ставок 2.23 1.64 1.66 2.19
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
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