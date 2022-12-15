«Реал Овьедо» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2022)

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вчера, 13:21

Ставки букмекеров

Команды располагают равными шансами на успех в предстоящей игре. По крайне мере, так считают букмекеры. Ставки на победу «Реал Овьедо» принимаются по коэффициенту 2.70, а успех «Спортинга» играется по котировке 2.80. За ничью выставлена цена 2.90.

При этом аналитики БК Лига Ставок убеждены, что больше двух мячей «Реал Овьедо» и «Спортинг» Хихон забить не смогут. Пари на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.39, ТБ (2,5) – 2.70.

Форма команд

«Реал Овьедо» опустился в турнирной таблице на 16-е место. В трех предыдущих турах Сегунды клуб продемонстрировал все возможные результаты, заработав только четыре очка – поражение от «Эйбара» (0:1), ничейный матч с «Лас-Пальмас» (0:0) и победа над «Тенерифе» (1:0).

По итогам десяти домашних матчей в лиге футболисты «Реал Овьедо» одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью. Еще в двух поединках хозяева поля уступали своим соперникам.

«Спортинг» находится на 11-й строчке рейтинга Сегунды. В трех последних матчах лиги клуб из Хихона продемонстрировал аналогичную успешность – поражение от «Лас-Пальмас» (0:1), ничейное противостояние с «Картахеной» (0:0), а также победный выезд на поле «Луго» (1:0).

В 10 гостевых матчах чемпионата футболисты «Спортинга допустили три проигрыша, пять раз сыграли вничью и одержали две победы над оппонентами.

Информация для ставок

„Реал Овьедо“ выиграл в 4 из прошлых 5 матчей против „Спортинга“

„Спортинг“ не может обыграть „Реал Овьедо“ на протяжении 6 очных встреч

В 6 предыдущих матчах с соперником „Реал Овьедо“ пропустил всего один гол

Прогноз

В этом матче мы предлагаем отдать предпочтение хозяевам поля, которые стабильно набирают очки в очных играх против „Спортинга“. Ставим на нулевую фору „Реал Овьедо“ по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.