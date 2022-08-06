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«Кремонезе» — «Тернана». Прогноз на матч кубка Италии (08.08.2022)

сегодня, 20:56
Кремонезе

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Загрузить на победу «Кремонезе» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по интересному коэффициенту 1.75, а поставить на «Тернану» предлагают за 4.3. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.74.

Италия. Кубок 2022/2023
Кремонезе
Тернана
- : -
08 августа 2022, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.743.774.55
Лига Ставок 1.80 3.85 4.50
Мелбет 1.76 3.72 4.40
1XBET 1.76 3.72 4.40

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» был достаточно убедительным в подготовке к новому сезону. Коллектив по очереди обыграл «Парадисо» (5:1), «Фьоренцуолу» (5:0) и СПАЛ (2:0) и лишь в заключительном поединке в фантастической голевой перестрелке уступил «Вероне» со счетом (3:4).

«Тернана» порадовала болельщиков победами над скоромными «Понтедерой» и «Монтеварки» (3:0) и (4:0), и, как и у нынешнего соперника лишь в последней игре было зафиксировано поражение от «Фрозиноне» с красивым счетом (2:3).

Информация для ставок

  • «Кремонезе» завоевал четыре победы в последних пяти поединках
  • У «Тернаны» два поражения в последних восьми встречах
  • Четыре из пяти последних матчей «Кремонезе» и четыре вряд «тернаны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Кремонезе» (2:1) и (2:0)

Прогноз

Нас ожидает футбол не самого лучшего качества, где мячом, скорее всего, будет владеть «Тернана». Усилий команды должно хватить для итогового результата, поэтому предлагаем поставить на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.41 1.95 1.85 1.52 2.51
Лига Ставок 2.65 1.47 1.85 1.93 1.47 2.65
Мелбет 1.92 1.92
1XBET 1.92 1.92
Все комментарии
gjg33zgyndf9
gjg33zgyndf9
сегодня в 21:47
Фаворит матча «Кремонезе»
4h66hzvmktj7
4h66hzvmktj7
сегодня в 20:57
Победу одержит «Кремонезе»
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