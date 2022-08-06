«Кремонезе» — «Тернана». Прогноз на матч кубка Италии (08.08.2022)

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сегодня, 20:56

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Загрузить на победу «Кремонезе» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по интересному коэффициенту 1.75, а поставить на «Тернану» предлагают за 4.3. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.74.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» был достаточно убедительным в подготовке к новому сезону. Коллектив по очереди обыграл «Парадисо» (5:1), «Фьоренцуолу» (5:0) и СПАЛ (2:0) и лишь в заключительном поединке в фантастической голевой перестрелке уступил «Вероне» со счетом (3:4).

«Тернана» порадовала болельщиков победами над скоромными «Понтедерой» и «Монтеварки» (3:0) и (4:0), и, как и у нынешнего соперника лишь в последней игре было зафиксировано поражение от «Фрозиноне» с красивым счетом (2:3).

Информация для ставок

«Кремонезе» завоевал четыре победы в последних пяти поединках

У «Тернаны» два поражения в последних восьми встречах

Четыре из пяти последних матчей «Кремонезе» и четыре вряд «тернаны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Две минувшие очные встречи завершились победой «Кремонезе» (2:1) и (2:0)

Прогноз

Нас ожидает футбол не самого лучшего качества, где мячом, скорее всего, будет владеть «Тернана». Усилий команды должно хватить для итогового результата, поэтому предлагаем поставить на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.