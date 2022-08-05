«Салернитана» — «Парма». Прогноз на матч кубка Итлаии (07.08.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи букмекеры определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Салернитаны» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72, а в случае успеха гостей залетит коэффициент 4.56. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.62.
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07 августа 2022, 22:00
воскресенье
Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 2.03, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 1.79. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Салернитана» очень ответственно готовилась к новому сезону в Серии А и кубке страны, поэтому подготовка была насыщена товарищескими поединками. Ни в одном из пяти матчей команда не проиграла, а среди соперников были такие грозные коллективы, как «Хоффенхайм» (2:2), «Галатасарай» (1:1) и «Шальке» (0:0).
«Парма» также провела достаточное количество контрольных встреч. Футболисты выходили на поле против «Лечче», «Пармы» и «Сампдории» и если первых двух удалось обыграть (1:0) и (2:0), то с генуэзцами была зафиксирована ничья (1:1).
Информация для ставок
- «Салернитана» проиграла лишь один раз в последних 13 поединках
- Беспроигрышная серия «Пармы насчитывает пять матчей (три победы и две ничьих)
- Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом „обе забьют – нет“
- Три из четырех последних игр с участием „Салернитаны“ и четыре вряд „Пармы“ завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Ждем боевой поединок двух неуступчивых коллективов. Хозяева фавориты встречи, но не факт, что будут иметь тотальное преимущество. Верим в равную игру, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.