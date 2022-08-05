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«Салернитана» — «Парма». Прогноз на матч кубка Итлаии (07.08.2022)

сегодня, 11:13
Салернитана

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Салернитаны» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72, а в случае успеха гостей залетит коэффициент 4.56. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.763.574.73
Лига Ставок 1.81 3.70 4.60
Мелбет 1.82 3.62 4.16

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 2.03, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 1.79. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Салернитана» очень ответственно готовилась к новому сезону в Серии А и кубке страны, поэтому подготовка была насыщена товарищескими поединками. Ни в одном из пяти матчей команда не проиграла, а среди соперников были такие грозные коллективы, как «Хоффенхайм» (2:2), «Галатасарай» (1:1) и «Шальке» (0:0).

«Парма» также провела достаточное количество контрольных встреч. Футболисты выходили на поле против «Лечче», «Пармы» и «Сампдории» и если первых двух удалось обыграть (1:0) и (2:0), то с генуэзцами была зафиксирована ничья (1:1).

Информация для ставок

  • «Салернитана» проиграла лишь один раз в последних 13 поединках
  • Беспроигрышная серия «Пармы насчитывает пять матчей (три победы и две ничьих)
  • Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом „обе забьют – нет“
  • Три из четырех последних игр с участием „Салернитаны“ и четыре вряд „Пармы“ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ждем боевой поединок двух неуступчивых коллективов. Хозяева фавориты встречи, но не факт, что будут иметь тотальное преимущество. Верим в равную игру, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.54 1.76 2.04
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.03 1.41 2.85
Мелбет 1.86 1.98
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:29
Хозяева не проиграют
Гость
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