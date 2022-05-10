Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Кубок 2021/2022

«Ювентус» — «Интер». Прогноз на финальный матч кубка Италии (11.05.2022)

вчера, 10:06
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Интера» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.25. Поверить в успех «Ювентуса» предлагают по коэффициенту 3.24, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.42.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.323.362.33
Фонбет 3.95 3.35 2.02
Мелбет 4.10 3.40 2.09

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.05. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.75. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ювентус» перед финальным поединком побывал в гостях у «Дженоа» и неожиданно для всех сгорел аутсайдеру со счетом (1:2). Нынешнему четвертому месту команды ничего не угрожает, путевка в ЛЧ в кармане, а значит может позволить себе сосредоточиться на принципиальном кубковом противостоянии.

«Интер» не перестает побеждать, так как борется с «Миланом» за золотые медали. Отставание у коллектива минимальное и еще есть надежда на то, что футболисты смогут отыграть его за оставшиеся туры. Тем не менее, кубковая игра тоже важна и коллектив подходит к ней в хорошем настроении после побед над «Эмполи» и «Удинезе» (4:2) и (2:1).

Информация для ставок

  • «Ювентус» выиграл четыре из шести последних матчей
  • У «Интера» семь побед в последних восьми играх
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Интера»
  • Три последних поединка «Ювенутса» и четыре «Интера» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды на хорошем ходу и желают порадовать своих тиффози завоеванным трофеем. Обмен голами здесь вполне вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.76 2.14
Фонбет 1.80 2.05
Мелбет 1.86 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:52
Победа или ничья команды гостей в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:19
Ювентус не выиграет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 