«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 9.4. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 5.15.
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13 марта 2022, 20:00
воскресенье
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.76. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.05. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.22.
Форма команд
«Аталанта» в четверг провела первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы и на своем поле в голевой перестрелке переиграла леверкузенский «Байер» со счетом (3:2). В Серии А коллектив продолжает борьбу за лигочемпионовские места и после 27 игр находится на шестой позиции с отставанием от «Ювентуса» на шесть очков. В последнем туре клуб из Бергамо проиграл на выезде «Роме» (0:1).
«Дженоа» продолжает оформлять ничью за ничьей. В минувших матчах взять по одному баллу удалось в играх с «Эмполи» и «Интером» дважды по (0:0), также с «Венецией» и «Салернитаной» дважды по (1:1). Выбраться из зоны вылета клубу все еще не удалось, отставание от заветного 17 места составляет семь очков.
Информация для ставок
- «Аталанта» выиграла три из четырех последних матчей
- «Дженоа» завершила вничью шесть последних игр
- Два из трех минувших очных поединка завершились нулевой ничьей
- Четыре из пяти последних встречи «Аталанты» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.