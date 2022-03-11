«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.03.2022)

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сегодня, 22:00

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 9.4. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 5.15.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.76. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.05. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Аталанта» в четверг провела первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы и на своем поле в голевой перестрелке переиграла леверкузенский «Байер» со счетом (3:2). В Серии А коллектив продолжает борьбу за лигочемпионовские места и после 27 игр находится на шестой позиции с отставанием от «Ювентуса» на шесть очков. В последнем туре клуб из Бергамо проиграл на выезде «Роме» (0:1).

«Дженоа» продолжает оформлять ничью за ничьей. В минувших матчах взять по одному баллу удалось в играх с «Эмполи» и «Интером» дважды по (0:0), также с «Венецией» и «Салернитаной» дважды по (1:1). Выбраться из зоны вылета клубу все еще не удалось, отставание от заветного 17 места составляет семь очков.

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла три из четырех последних матчей

«Дженоа» завершила вничью шесть последних игр

Два из трех минувших очных поединка завершились нулевой ничьей

Четыре из пяти последних встречи «Аталанты» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.