«Аталанта» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.05.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 11. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 7.
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21 мая 2022, 21:45
суббота
Тотал больше 3.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.77. Тотал меньше 3.5 голов можно поставить за 2.02. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Аталанта» в последней домашней встрече сезона будет стараться всеми силами зацепиться за путевку в еврокубки. Команда проиграла в минувшем туре «Милану» (0:2) и осталась на восьмой строчке в турнирной таблице.
«Эмполи» закончит турнир в нижней части турнирной таблицы. Коллектив старается забивать в каждом туре, но зачетных баллов набирает очень мало. В последних турах была расписана ничья с «Салернитаной» (1:1), а также зафиксированы поражения от «Интера» и «Торино» (2:4) и (1:3).
Информация для ставок
- «Аталанта» не может выиграть дома в шести поединках кряду (три поражения и три ничьих)
- Безвыигрышная выездная серия «Эмполи» насчитывает 11 игр
- Минувшая очная встреча закончилась победой «Аталанты» (4:1)
- Пять из шести последних матчей и «Аталанты» и «Эмполи» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.