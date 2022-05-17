«Аталанта» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.05.2022)

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вчера, 21:19

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 11. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 7.

Тотал больше 3.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.77. Тотал меньше 3.5 голов можно поставить за 2.02. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Аталанта» в последней домашней встрече сезона будет стараться всеми силами зацепиться за путевку в еврокубки. Команда проиграла в минувшем туре «Милану» (0:2) и осталась на восьмой строчке в турнирной таблице.

«Эмполи» закончит турнир в нижней части турнирной таблицы. Коллектив старается забивать в каждом туре, но зачетных баллов набирает очень мало. В последних турах была расписана ничья с «Салернитаной» (1:1), а также зафиксированы поражения от «Интера» и «Торино» (2:4) и (1:3).

Информация для ставок

«Аталанта» не может выиграть дома в шести поединках кряду (три поражения и три ничьих)

Безвыигрышная выездная серия «Эмполи» насчитывает 11 игр

Минувшая очная встреча закончилась победой «Аталанты» (4:1)

Пять из шести последних матчей и «Аталанты» и «Эмполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.