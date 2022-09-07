«Аталанта» – «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

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сегодня, 14:44

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров проблем не возникло. Они без колебаний отдали предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 5.45, а поверить в неожиданную победу «Кремонезе» предлагают по коэффициенту 9.

Также в линии букмекеры дают очень интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6, а ТМ 2.5 можно взять за 2.35. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Аталанта» в этом сезоне участия в еврокубках не принимает и может в большей степени сконцентрироваться на внутреннем турнире. Коллектив из Бергамо прекрасно начал сезон, набрав без малого максимальное количество очков, и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В последних битвах были повержены «Торино» (3:1) и «Монца» (2:0).

«Кремонезе» найти свою игру все еще не в состоянии. Серия поражений на старте не придают уверенности, но футболисты все равно не опускают руки и желают биться даже с самыми грозными соперниками, что подтверждает статистика ударов по воротам. В минувшем туре клуб дома принял «Сассуоло» и не дал себя в обиду, ничья (0:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает пять поединков (четыре победы и одна ничья)

«Кремонезе» не может победить в пяти матчах кряду

Лишь в одной из пяти последних игр «Аталанты» был зафиксирован тотал больше 2.5 голов

Пять из семи минувших встреч с участием «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»

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