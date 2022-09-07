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«Аталанта» – «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

сегодня, 14:44
Кремонезе

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров проблем не возникло. Они без колебаний отдали предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 5.45, а поверить в неожиданную победу «Кремонезе» предлагают по коэффициенту 9.

Италия. Серия А 2022/2023
Аталанта
Кремонезе
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
11 сентября 2022, 13:30
воскресенье
НичьяПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.579.14
Лига Ставок 1.34 5.60 8.80
Мелбет 1.37 5.65 9.40
1XBET 1.37 5.65 9.40

Также в линии букмекеры дают очень интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6, а ТМ 2.5 можно взять за 2.35. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Аталанта» в этом сезоне участия в еврокубках не принимает и может в большей степени сконцентрироваться на внутреннем турнире. Коллектив из Бергамо прекрасно начал сезон, набрав без малого максимальное количество очков, и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В последних битвах были повержены «Торино» (3:1) и «Монца» (2:0).

«Кремонезе» найти свою игру все еще не в состоянии. Серия поражений на старте не придают уверенности, но футболисты все равно не опускают руки и желают биться даже с самыми грозными соперниками, что подтверждает статистика ударов по воротам. В минувшем туре клуб дома принял «Сассуоло» и не дал себя в обиду, ничья (0:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает пять поединков (четыре победы и одна ничья)
  • «Кремонезе» не может победить в пяти матчах кряду
  • Лишь в одной из пяти последних игр «Аталанты» был зафиксирован тотал больше 2.5 голов
  • Пять из семи минувших встреч с участием «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива любят радовать публику большим количеством забитых мячей. Верим, что в очной встрече ворота сухими не останутся традиция, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.11 1.26 2.45 1.61 1.91 2.00
Лига Ставок 2.33 1.59 1.84 1.94
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:50
Аталанта должна выигрывать
Гость
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