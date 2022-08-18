«Аталанта» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.08.2022)

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сегодня, 11:53

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 2.72 в БК Лига Ставок. В случае победы «Милана» зайдет коэффициент 2.5. Ничья залетит с коэффициентом 3.5.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1. 7. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аталанта» после неудачных спаррингов в межсезонье с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) и «Валенсией» (1:2), довольно уверенно стартовала в национальном чемпионате, на выезде всухую обыграв неуступчивую «Сампдорию» (2:0). Теперь у команды серьезное испытание в виде сражения с чемпионом страны, в котором футболисты желают продемонстрировать свой максимум возможностей.

«Милан» также был убедителен в первом туре. Клуб на своем поле принял «Удинезе» и, устроив голевую перестрелку, которая порадовала болельщиков, оказался в итоге сильнее (4:2). Коллектив и в новом сезоне будет бороться за самые высокие места, поэтому не намерен терять очки в первых турах.

Информация для ставок

«Аталанта» потерпела четыре поражения в последних шести поединках

Победная серия «Милана» насчитывает четыре матча

Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из семи последних игр «Милана» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за три очка. Скорее всего, мы увидим много опасных атак от обоих коллективов, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.