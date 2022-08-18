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«Аталанта» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.08.2022)

сегодня, 11:53
Милан

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 2.72 в БК Лига Ставок. В случае победы «Милана» зайдет коэффициент 2.5. Ничья залетит с коэффициентом 3.5.

Италия. Серия А 2022/2023
Аталанта
Милан
Выигрыш
- : -
21 августа 2022, 21:45
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.843.642.53
Лига Ставок 2.80 3.50 2.55
Мелбет 2.82 3.64 2.58
1XBET 2.82 3.64 2.58

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1. 7. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аталанта» после неудачных спаррингов в межсезонье с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) и «Валенсией» (1:2), довольно уверенно стартовала в национальном чемпионате, на выезде всухую обыграв неуступчивую «Сампдорию» (2:0). Теперь у команды серьезное испытание в виде сражения с чемпионом страны, в котором футболисты желают продемонстрировать свой максимум возможностей.

«Милан» также был убедителен в первом туре. Клуб на своем поле принял «Удинезе» и, устроив голевую перестрелку, которая порадовала болельщиков, оказался в итоге сильнее (4:2). Коллектив и в новом сезоне будет бороться за самые высокие места, поэтому не намерен терять очки в первых турах.

Информация для ставок

  • «Аталанта» потерпела четыре поражения в последних шести поединках
  • Победная серия «Милана» насчитывает четыре матча
  • Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Шесть из семи последних игр «Милана» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за три очка. Скорее всего, мы увидим много опасных атак от обоих коллективов, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.36 2.16 1.77 1.69 2.28
Лига Ставок 2.09 1.72 1.66 2.18
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:16
Игра на три результата
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