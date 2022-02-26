«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (28.02.2022)

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вчера, 23:36

Ставки букмекеров

Хозяева имеют абсолютное преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Аталанты» с форой (-1) оценивается по коэффициенту 1.7. На сенсационный успех «Сассуоло» в гостевой встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 6.75, в это же время ничья стоит 4.75.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.64. Коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.25. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Аталанта» без проблем прошла греческий «Олимпиакос» в рамках 1/16 финала лиги Европы. Победа далась итальянцам достаточно легко, оформлять разгром начали еще в первом тайме. В национальном чемпионате клуб идет не так стабильно, в последнем туре было зафиксировано поражение от «Фиорентины» (0:1), которое оставило коллектив на пятом месте в турнирной таблице.

«Сампдория»в последнем туре дома разобралась с «Эмполи» сохранив ворота в неприкосновенности, счет (2:0). Матчем ранее команда сражалась с «Миланом», но в гостях не смогла отобрать очки у более квалифицированного соперника (0:1). На данном этапе сезона клуб имеет в активе 26 очков и занимает 15 место в таблице.

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла дома один из пяти последних матчей

«Сампдория» проиграла в гостях четыре игры подряд

«Аталанта» выиграла лишь одну из четырех последних домашних очных встреч

Четыре последних поединка с участием «Сампдории» завершились результатом» обе забьют – нет»

Прогноз

Оба коллектива в последнее время не отличаются надежностью у собственных ворот. Вполне вероятно, что мы увидим открытый футбол и обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.