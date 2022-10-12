«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.10.2022)

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вчера, 16:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном сражении является «Аталанта». Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.65 на ее победу. В случае успеха «Сассуоло» игроков порадует коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аталанта» в минувшем туре столкнулась серьезным сопротивлением сенсации нынешнего сезона «Удинезе» и, ведя в счете в два мяча, не смогла завоевать три очка, ничья (2:2). Потеря зачетных баллов стоила команде первого места, теперь она отстает от лидирующего «Наполи» на два пункта. Чуть ранее клуб из Бергамо разобрался с «Ромой» и «Фиорентиной» с одинаковым счетом (1:0).

«Сассуоло» в минувшую субботу на своем поле принимал вице-чемпиона страны миланский «Интер» и не сумел зацепиться за очки, проиграв (1:2). Тем не менее, команда продолжает удерживать девятое место в турнирной таблице и уверенно двигаться к поставленным целям в нынешнем сезоне.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аталанты» длится девять встреч (шесть побед и три ничьих)

У «Сассуоло» лишь две победы в последних семи играх

Восемь минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей «Аталанты» закончились результатом ТМ 2.5, «Сассуоло» — ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный матч с доминированием хозяев поля. Скорее всего, хозяева победят и порадуют собравшуюся публику тремя очками, поэтому предлагаем сделать ставку на успех «Аталанты» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.