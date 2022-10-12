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«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.10.2022)

вчера, 16:04
Сассуоло

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном сражении является «Аталанта». Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.65 на ее победу. В случае успеха «Сассуоло» игроков порадует коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.704.245.01
Лига Ставок 1.69 4.10 4.90
Мелбет 1.71 4.34 5.00
1XBET 1.71 4.34 5.00

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аталанта» в минувшем туре столкнулась серьезным сопротивлением сенсации нынешнего сезона «Удинезе» и, ведя в счете в два мяча, не смогла завоевать три очка, ничья (2:2). Потеря зачетных баллов стоила команде первого места, теперь она отстает от лидирующего «Наполи» на два пункта. Чуть ранее клуб из Бергамо разобрался с «Ромой» и «Фиорентиной» с одинаковым счетом (1:0).

«Сассуоло» в минувшую субботу на своем поле принимал вице-чемпиона страны миланский «Интер» и не сумел зацепиться за очки, проиграв (1:2). Тем не менее, команда продолжает удерживать девятое место в турнирной таблице и уверенно двигаться к поставленным целям в нынешнем сезоне.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Аталанты» длится девять встреч (шесть побед и три ничьих)
  • У «Сассуоло» лишь две победы в последних семи играх
  • Восемь минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей «Аталанты» закончились результатом ТМ 2.5, «Сассуоло» — ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный матч с доминированием хозяев поля. Скорее всего, хозяева победят и порадуют собравшуюся публику тремя очками, поэтому предлагаем сделать ставку на успех «Аталанты» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.31 2.30 1.68 1.81 2.10
Лига Ставок 2.20 1.65 1.74 2.06
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 2.33 1.71
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:17
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Гость
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