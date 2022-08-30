«Аталанта» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.09.2022)

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сегодня, 14:12

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном сражении является «Аталанта». Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.67 на ее победу. В случае успеха «Торино» игроков порадует коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аталанта» была не столь убедительной в первых турах нового чемпионата, но благодаря победам над «Верной» и «Сампдорией» (1:0) и (2:0), а также ничьей с чемпионом «Миланом» (1:1) набрала семь очков в копилку и порадовала своих поклонников.

«Торино» также добавил семь пунктов себе в актив в стартовых встречах. Туринцы проводили противостояния с новичками «Монцой» и «Кремонезе», которых удалось обыграть с одинаковым счетом (2:1), а также с «Лацио», где по итогам 90 минут была зафиксирована нулевая ничья.

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла два из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Торино» насчитывает четыре встречи (три победы и ничья)

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Аталанты» закончились результатом ТМ 2.5, «Торино» — ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный матч с доминированием «Аталанты». В последнее время положительные результаты даются команде трудно и «Торино», скорее всего, захочет засушить игру и расписать ничью. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.