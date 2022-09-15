«Болонья» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.09.2022)

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вчера, 21:03

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили близкие по значению коэффициенты. Победу «Болоньи» можно взять по коэффициенту 2.15 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Эмполи» любой игрок может по коэффициенту 3.5. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.85. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Болонья» в трех последних матчах сумела оформить пять очков в актив и в общем зачете подняться на 12 место. Команда провела победную встречу с «Фиорентиной» (2:1), а также расписала ничью с о «Специей» (2:2) и «Салернитаной» (1:1).

«Эмполи» за стартовые туры четырежды сыграл вничью, но порадовать болельщиков победой так и не сумел. В последнем туре коллектив принимал на своем поле гостей из Рима и по итогам 90 минут проиграл «Роме» со счетом (1:2). В таблице клуб расположился на 16 месте, имея в копилке четыре очка после шести игр.

Информация для ставок

«Болонья» трижды сыграла вничью в последних пяти встречах

Безвыигрышная серия «Эмполи» насчитывает семь матчей

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр и «Болоньи» и «Эмполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз