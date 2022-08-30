«Болонья» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.09.2022)

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сегодня, 14:10

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось достаточно сложно, но все же букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля. Победу «Болоньи» можно взять по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Салернитаны» любой игрок может по коэффициенту 4.52. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.78. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5 за 2.05. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Болонья» не смогла навязать свою игру «Милану» в минувшем туре Серии А. Коллектив побывал в гостях и проиграл со счетом (0:2). Поединком ранее команда на своем поле принимала неуступчивую «Верону» и расписала ничью (1:1).

«Салернитана» удивила футбольную общественность несколько дней назад, разгромив в домашних стенах «Сампдорию» (4:0). Чуть раньше клуб гостил у «Удинезе», но порадовать собравшуюся публику голами не удалось, судья зафиксировал итоговую ничью (0:0).

Информация для ставок

«Болонья» смогла выиграть лишь два раза в последних десяти поединках

У «Салернитаны» две ничьих и два поражения в последних пяти играх

Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей и «Болоньи» и «Салернитаны» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет боевая игра, где каждая из команд захочет поразить ворота соперника и завоевать очки в копилку. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.