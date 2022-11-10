«Болонья» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.11.2022)

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вчера, 12:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном сражении не является ни одна из команд. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.65 на победу «Болоньи». В случае успеха «Сассуоло» игроков порадует коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.82. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.98. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Болонья» провела отличный отрезок сезона, в течении которого удалось оформить путевку в 1/8 финала кубка страны, а также набрать девять очков в национальном чемпионате, но буквально вчера победная серия оборвалась, команда побывала в гостях у вице-чемпиона страны «Интера» и была разгромлена с неприличным счетом (1:6).

«Сассуоло» также вчера не порадовал своих тиффози победой, расписав ничью (1:1) с «Ромой». Команда продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы на 12 месте и опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям при абсолютном равенстве очков.

Информация для ставок

«Болоньи» выиграла четыре из пяти последних встреч

«Сассуоло» одержал лишь одну победу в последних шести играх

Восемь из девяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Болонья» забивает в семи матчах подряд

Прогноз

Нас ждет интересный матч без тотального доминирования одной из команд. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.