Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Болонья» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.04.2022)

вчера, 17:06
Болонья

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют перевеса в сторону одной из команд. Поставить на победу «Болоньи» можно по коэффициенту 2.92 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 2.47. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.422.53
Фонбет 2.85 3.30 2.55
Мелбет 2.90 3.54 2.57
1XBET 2.90 3.54 2.57
BetBoom 2.91 3.21 2.61

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Болонья» после ничьей с «Миланом» (0:0) поверила в свои силы и набрала в следующих турах еще четыре очка. Сначала была обыграна дома «Сампдория» (2:0), а затем на выезде удалось отобрать очки у туринского «Ювентуса» (1:1), при этом свой гол команда пропустила аж на 95 минуте встречи. После 32 игр занимает 13 место и лишь на один балл отстает от своего нынешнего соперника.

«Удинезе» радует болельщиков победной серией. За последнее время коллектив оформил три виктории и набрал девять очков в копилку. Повержены были «Кальяри», «Венеция» и «Эмполи» со счетом (5:1), (2:1) и (4:1) соответственно.

Информация для ставок

  • «Болонья» проиграла дома лишь один из пяти последних поединков
  • Победная серия «Удинезе» насчитывает три матча
  • Четыре минувшие очные встречи завершились вничью
  • Семь последних игр с участием «Болоньи» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке нет однозначного фаворита и нет точного понимания, на чьей стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.89 2.01 1.48 2.83
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:40
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
shlomo
shlomo
вчера в 21:40
Как мне кажется, в этом поединке стоит поставить на результативную игру. Болонья после домашнего разгрома от Дженоа, наверняка, будет настроена только на атаку, а Удинезе, уверен, найдет свои шансы на контратаках. К тому же, поединки с Болоньей "зебры" в последнее время проводят очень результативно. Ставлю на то, что оба коллектива смогут отличиться!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 