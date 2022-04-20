«Болонья» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.04.2022)

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вчера, 17:06

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют перевеса в сторону одной из команд. Поставить на победу «Болоньи» можно по коэффициенту 2.92 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 2.47. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.45.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Болонья» после ничьей с «Миланом» (0:0) поверила в свои силы и набрала в следующих турах еще четыре очка. Сначала была обыграна дома «Сампдория» (2:0), а затем на выезде удалось отобрать очки у туринского «Ювентуса» (1:1), при этом свой гол команда пропустила аж на 95 минуте встречи. После 32 игр занимает 13 место и лишь на один балл отстает от своего нынешнего соперника.

«Удинезе» радует болельщиков победной серией. За последнее время коллектив оформил три виктории и набрал девять очков в копилку. Повержены были «Кальяри», «Венеция» и «Эмполи» со счетом (5:1), (2:1) и (4:1) соответственно.

Информация для ставок

«Болонья» проиграла дома лишь один из пяти последних поединков

Победная серия «Удинезе» насчитывает три матча

Четыре минувшие очные встречи завершились вничью

Семь последних игр с участием «Болоньи» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке нет однозначного фаворита и нет точного понимания, на чьей стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.45.