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«Эмполи» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.10.2022)

вчера, 13:30
Эмполи

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили без проблем, и отдали предпочтение гостям. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 1.75 на победу «Аталанты», на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.9, а успешное выступление «Эмполи» порадует коэффициентом 4.65.

Италия. Серия А 2022/2023
Эмполи
Аталанта
ПроигрышВыигрышНичьяПроигрышВыигрыш
- : -
30 октября 2022, 14:30
воскресенье
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.593.921.82
Лига Ставок 4.30 3.85 1.83
Мелбет 4.44 4.00 1.85
1XBET 4.44 4.00 1.85

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поверить в обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эмполи» в минувшем туре был разгромлен на выезде «Ювентусом» со счетом (0:4), а чуть ранее коллективу удалось оформить минимальную победу над «Монцой» (1:0). Набранных 11 очков после 11 туров достаточно для того, чтобы спокойно располагаться на 12 месте в таблице вдали от зоны вылета.

«Аталанта» неожиданно потеряла очки в домашнем противостоянии с римским «Лацио», проиграв всухую (0:2). Неудовлетворительный результат отразился на турнирном положении и теперь «бергамаски» занимают лишь четвертое место с отставанием от лидера на пять очков.

Информация для ставок

  • «Эмполи» одержал лишь две победы в нынешнем сезоне
  • У «Аталанты» три победы в последних шести играх
  • Минувшая очная встреча закончилась победой «Эмполи» (1:0)
  • Пять из семи последних поединков «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Гости в силу своего превосходства в качестве футболистов и организации игры с первых минут будут контролировать ход встречи и доведут дело до уверенного завоевания очередных трех очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.37 2.15 1.78 1.69 2.28
Лига Ставок 2.06 1.74 1.63 2.24
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:41
Победа гостей !
Гость
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