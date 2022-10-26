«Эмполи» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.10.2022)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили без проблем, и отдали предпочтение гостям. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 1.75 на победу «Аталанты», на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.9, а успешное выступление «Эмполи» порадует коэффициентом 4.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поверить в обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эмполи» в минувшем туре был разгромлен на выезде «Ювентусом» со счетом (0:4), а чуть ранее коллективу удалось оформить минимальную победу над «Монцой» (1:0). Набранных 11 очков после 11 туров достаточно для того, чтобы спокойно располагаться на 12 месте в таблице вдали от зоны вылета.

«Аталанта» неожиданно потеряла очки в домашнем противостоянии с римским «Лацио», проиграв всухую (0:2). Неудовлетворительный результат отразился на турнирном положении и теперь «бергамаски» занимают лишь четвертое место с отставанием от лидера на пять очков.

Информация для ставок

«Эмполи» одержал лишь две победы в нынешнем сезоне

У «Аталанты» три победы в последних шести играх

Минувшая очная встреча закончилась победой «Эмполи» (1:0)

Пять из семи последних поединков «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Гости в силу своего превосходства в качестве футболистов и организации игры с первых минут будут контролировать ход встречи и доведут дело до уверенного завоевания очередных трех очков. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.