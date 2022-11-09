«Эмполи» — «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.11.2022)

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вчера, 13:02

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита встречи по линии букмекерской конторы Лига Ставок определить не удалось. На победу хозяев дается коэффициент 2.38, в случае успеха гостей зайдет коэффициент 2.85. Ничью также можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.75. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять за 2.08. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Эмполи» вчера неудачно съездил в гости к «наполи» и был всухую бит со счетом (0:2). Чуть ранее команда дома приняла «Сассуоло» и порадовала собравшуюся публику тремя очка, победа (1:0). После 14 матчей клуб расположился в нижней части таблицы, имея в активе 14 очков.

«Кремонезе» также провел битву с грандом итальянского футбола и сумел отобрать очки у грозного «Милана», сохранив при этом ворота в неприкосновенности, на табло была зафиксирована нулевая ничья. Туром ранее коллектив гостил у «Салернитаны» и расписал с ней голевую ничью (2:2).

Информация для ставок

«Эмполи» проиграл три из четырех последних матчей

«Кремонезе» завершил вничью пять из шести последних поединков (без учеты дополнительного времени)

Пять из шести последних встреч «Эмполи» завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр «Кремонезе» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, ни одна из команд не намерена уступать, и готова поразить ворота соперника, а это значит, что очередная голевая перестрелка обеспечена. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.