«Эмполи» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.10.2022)

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вчера, 11:30

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом данного поединка букмекеры видят «Милан». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.1, ну а поверить в неожиданную победу «Эмполи» можно по коэффициенту 5.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.86. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Эмполи» в минувшем поединке чемпионата Италии одержал первую победу, сразив на выезде «Болонью» с минимальным счетом (1:0). Чуть ранее команда проиграла дома «Роме» (1:2), а также расписала голевую ничью с «Салернитаной» (2:2). Такие результаты позволяют клубу располагаться на 14 месте в таблице после семи туров.

Чемпион страны «Милан» продолжает защиту титула, но на данном этапе сезона занимает лишь пятое место в турнирной таблице. В минувшем туре команда на своем поле приняла неуступчивый «Наполи» и не смогла порадовать собравшуюся публику результатом, поражение (1:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Эмполи» составляет четыре поединка

«Милан» потерпел всего одно поражение в текущем сезоне

Три минувшие очные встречи завершились победой «Милана»

Четыре из пяти последних игр «Эмполи» и пять вряд «Милана» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы, но именно гости будут иметь преимущество и, скорее всего, добудут нужный результат. Рекомендуем сделать на победу «Милана» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.