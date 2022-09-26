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«Эмполи» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.10.2022)

вчера, 11:30
Милан

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом данного поединка букмекеры видят «Милан». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.1, ну а поверить в неожиданную победу «Эмполи» можно по коэффициенту 5.55.

Италия. Серия А 2022/2023
Эмполи
Милан
ВыигрышПроигрышНичьяНичьяНичья
- : -
01 октября 2022, 21:45
суббота
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.634.311.63
Лига Ставок 5.40 4.10 1.63
Мелбет 5.80 4.24 1.65
1XBET 5.80 4.24 1.65

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.86. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Эмполи» в минувшем поединке чемпионата Италии одержал первую победу, сразив на выезде «Болонью» с минимальным счетом (1:0). Чуть ранее команда проиграла дома «Роме» (1:2), а также расписала голевую ничью с «Салернитаной» (2:2). Такие результаты позволяют клубу располагаться на 14 месте в таблице после семи туров.

Чемпион страны «Милан» продолжает защиту титула, но на данном этапе сезона занимает лишь пятое место в турнирной таблице. В минувшем туре команда на своем поле приняла неуступчивый «Наполи» и не смогла порадовать собравшуюся публику результатом, поражение (1:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Эмполи» составляет четыре поединка
  • «Милан» потерпел всего одно поражение в текущем сезоне
  • Три минувшие очные встречи завершились победой «Милана»
  • Четыре из пяти последних игр «Эмполи» и пять вряд «Милана» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором нужно набирать зачетные баллы, но именно гости будут иметь преимущество и, скорее всего, добудут нужный результат. Рекомендуем сделать на победу «Милана» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.43 2.01 1.90 1.58 2.52
Лига Ставок 2.90 1.39 1.96 1.82 1.55 2.40
Мелбет 2.01 1.93
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:39
Милан не проиграет этот матч
Гость
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