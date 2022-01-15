«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Фиорентины» с форой (-1) можно взять по коэффициенту 1.65. Поверить в сенсационную победу «Дженоа» предлагают по коэффициенту 7.7. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85.
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сегодня, 22:45
Также в линии букмекеры предлагаю 1.74 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Фиорентина» попала в полосу неудач и не может победить уже несколько матчей подряд. В последних турах коллектив неожиданно был разгромлен «Торино» (0:4) и потерял очки в игре с «Вероной» (1:1). Также клуб принял участие в 1/8 финала кубка Италии и только в дополнительно время дожал «Наполи» (5:2).
«Дженоа» вновь уволила главного тренера. Андрей Шевченко был отправлен в отставку после кубковой игры с «Миланом», где выглядев достойно, команда проиграла в дополнительное время со счетом (1:3) и вылетела. В чемпионате коллектив давно не знает вкуса побед, в последних турах проиграв «Специи» (0:1) и расписав ничью с «Сассуоло» (1:1).
Информация для ставок
Безвыигрышная серия «Фиорентины» в основное время насчитывает четыре встречи
«Дженоа» не выигрывает в пяти матчах кряду
Три из четырех минувших очных поединков завершились вничью
Девять из десяти последних игр с участием «фиалок» завершились результатом ТБ 2.5
Прогноз
«Фиорентина» выйдет на игру с единственным желанием – победить. «Дженоа» постарается дать отпор, но маловероятно, что у команды это получится. Ожидаем боевой, но в тоже время результативный футбол. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.74.