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«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.01.2022)

15 января 2022, 21:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Фиорентины» с форой (-1) можно взять по коэффициенту 1.65. Поверить в сенсационную победу «Дженоа» предлагают по коэффициенту 7.7. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.647.80
Фонбет 1.40 4.70 8.00
Мелбет 1.46 4.94 7.90
1XBET 1.46 4.94 7.90
BetBoom 1.43 4.68 7.96

Также в линии букмекеры предлагаю 1.74 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Фиорентина» попала в полосу неудач и не может победить уже несколько матчей подряд. В последних турах коллектив неожиданно был разгромлен «Торино» (0:4) и потерял очки в игре с «Вероной» (1:1). Также клуб принял участие в 1/8 финала кубка Италии и только в дополнительно время дожал «Наполи» (5:2).

«Дженоа» вновь уволила главного тренера. Андрей Шевченко был отправлен в отставку после кубковой игры с «Миланом», где выглядев достойно, команда проиграла в дополнительное время со счетом (1:3) и вылетела. В чемпионате коллектив давно не знает вкуса побед, в последних турах проиграв «Специи» (0:1) и расписав ничью с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Фиорентины» в основное время насчитывает четыре встречи

«Дженоа» не выигрывает в пяти матчах кряду

Три из четырех минувших очных поединков завершились вничью

Девять из десяти последних игр с участием «фиалок» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Фиорентина» выйдет на игру с единственным желанием – победить. «Дженоа» постарается дать отпор, но маловероятно, что у команды это получится. Ожидаем боевой, но в тоже время результативный футбол. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.37 2.09 1.79 1.62 2.35
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.14 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 02:34
Победа команды "Фиорентина" в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
15 января в 21:50
«Фиорентина» победит.
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