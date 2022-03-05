«Фиорентина» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.03.2022)

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вчера, 20:23

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не определились с фаворитом, поэтому ни один из клубов не имеет абсолютного преимущества по котировкам. Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.77. В случае победы «фиалок» порадует коэффициент 2. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.12. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Фиорентина» проиграла два последних матча. Сначала коллектив отправился в гости к «Сассуоло», где был зафиксирован счет (1:2), а затем в рамках полуфинала кубка Италии команда потерпела минимальное поражение от «Ювентуса» со счетом (0:1). После 26 сыгранных матчей клуб расположился на восьмом месте, и продолжает борьбу за путевки в еврокубки.

«Верона» хорошо проявила себя в последних трех турах чемпионата, благодаря двум победам над «Удинезе» и «Венецией» (4:0) и (3:1), а также ничьей с «Ромой» (2:2) набрала семь очков в копилку и закрепилась на девятой строчке, имея лишь два очка отрыва от нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Фиорентина» проиграла три из шести последних матчей

У «Вероны» лишь одно поражение в последних шести играх

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Семь из восьми последних поединков «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Предстоит встреча двух интересных команд, которые ставят перед собой задачу выхода в еврокубки. Скорее всего, оба клуба продемонстрируют конструктив в атаке и смогут расписаться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.