«Интер» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.02.2022)

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вчера, 20:49

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этой игре является «Интер». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.8 на его победу. Остановить свой выбор на успехе «Милана» можно по интересному коэффициенту 4.34, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.68. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.72.

Форма команд

«Интеру» тяжело давались последние игры перед непродолжительной паузой, но, тем не менее, команда с достоинством прошла испытания и смогла не только пройти в следующий раунд кубка благодаря победе в дополнительное время над «Эмполи» (3:2), а и сохранить лидерство в чемпионате с отрывом от конкурентов в четыре очка. В последнем матче была обыграна «Венеция» (2:1).

«Милан» продолжает бороться за чемпионство и как раз победа в очной встрече позволит сократить четырехочковое отставание. Клуб в последних матчах столкнулся с сопротивлением «Ювентуса» и «Специи» и не сумел их обыграть, на табло были зафиксированы результаты (0:0) и (1:2). В кубке Италии «россонери» прошли «Дженоа» (3:1).

Информация для ставок

«Интера» не проигрывает восемь игр кряду

«Милан» не смог выиграть в основное время три последних матча

Три из пяти минувших очных встречи завершились победой «Интера»

«Милан» забивает на выезде в восьми поединках подряд

Прогноз

Нас ожидает огненное городское дерби двух команд претендующих на титул. Оба коллектива настроены только на победу и сделают все, чтобы добиться необходимого результата. Трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, но без голов в этой игре мы точно не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.