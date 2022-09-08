«Интер» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.09.2022)

Ставки букмекеров
По линии БК Лига Ставок видно, что букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу «Инетра» с форой (-1) предлагают поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.85, а сенсационная победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 7.2.
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10 сентября 2022, 19:00
суббота
Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Обмен голами в этой игре стоит 1.85.
Форма команд
«Интер» вчера сражался в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» и, играя в присутствии родных болельщиков, не сумел завоевать три очка, поражение (0:2). В последнем туре Серии А коллектив также допустил ряд ошибок в обороне и проиграл в дерби «Милану» (2:3), что негативно сказалось на турнирном положении команды – восьмое место после пяти туров.
«Торино» после поражения в гостях от «Аталанты» (1:3) на своем поле принял новичка лиги «Лечче» и в упорной борьбе смог забить единственный гол в матче и победить (1:0). Десять набранных очков за пять стартовых встреч является неплохим результатом и туринцы явно не намерены останавливаться.
Информация для ставок
- «Интер» трижды проиграл в последних четырех матчах
- У «Торино» одно поражение в последних шести играх
- Два минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5
- Три из четырех последних встреч «Интера» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
«Интеру» нужно срочно исправлять сложившуюся ситуацию, поэтому уверенная домашняя победа крайне необходима миланцам. Рекомендуем поверить в успех хозяев и сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.