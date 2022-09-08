«Интер» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.09.2022)

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сегодня, 14:37

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок видно, что букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. На победу «Инетра» с форой (-1) предлагают поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.85, а сенсационная победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 7.2.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Обмен голами в этой игре стоит 1.85.

Форма команд

«Интер» вчера сражался в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» и, играя в присутствии родных болельщиков, не сумел завоевать три очка, поражение (0:2). В последнем туре Серии А коллектив также допустил ряд ошибок в обороне и проиграл в дерби «Милану» (2:3), что негативно сказалось на турнирном положении команды – восьмое место после пяти туров.

«Торино» после поражения в гостях от «Аталанты» (1:3) на своем поле принял новичка лиги «Лечче» и в упорной борьбе смог забить единственный гол в матче и победить (1:0). Десять набранных очков за пять стартовых встреч является неплохим результатом и туринцы явно не намерены останавливаться.

Информация для ставок

«Интер» трижды проиграл в последних четырех матчах

У «Торино» одно поражение в последних шести играх

Два минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних встреч «Интера» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Интеру» нужно срочно исправлять сложившуюся ситуацию, поэтому уверенная домашняя победа крайне необходима миланцам. Рекомендуем поверить в успех хозяев и сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.