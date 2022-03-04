Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Кальяри» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.03.2022)

вчера, 21:08
Кальяри - Лацио

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.753.432.15
Фонбет 3.60 3.40 2.10
Мелбет 3.60 3.50 2.21
1XBET 3.60 3.50 2.21
BetBoom 3.69 3.31 2.15

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не смогли отдать явное преимущество одному из коллективов. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2. Поверить в победу «Кальяри» предлагают по коэффициенту 3.71, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.45.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.91. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.87. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» несмотря на свою непосредственную близость к зоне вылета и отрывом от 18 места всего в три очка не проигрывает уже несколько матчей подряд и радует болельщиков отличными результатами. В последнем туре чемпионата был на выезде обыгран «Торино» (2:1), а чуть ранее клуб оформил две ничьи с «Наполи» и «Эмполи» с одинаковым счетом (1:1).

«Лацио» проводит не лучший отрезок сезона. В рамках Лиги Европы команда сразилась с «Порту» и результаты (1:2) и (2:2) не позволили пробиться в следующий этап турнира. В чемпионате Италии «орлы» также не смогли победить в последних турах, разошлись миром с «Удинезе» (1:1) и проиграли дома «Наполи» (1:2).

Информация для ставок

  • «Кальяри» не проигрывает пять матчей кряду (две победы и три ничьих)
  • Безвыигрышная серия «Лацио» насчитывает четыре игры
  • Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)
  • Пять последних поединков «Кальяри» и четыре «Наполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием гостевого коллектива. Римляне будут владеть мячом и оформят необходимый для себя результат. Рекомендуем поставить на победу «Лацио» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.93 1.97 1.54 2.64
Фонбет 1.90 1.93
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 21:25
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 