«Кальяри» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.03.2022)

1646417309

вчера, 21:08

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не смогли отдать явное преимущество одному из коллективов. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2. Поверить в победу «Кальяри» предлагают по коэффициенту 3.71, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.45.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.91. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.87. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кальяри» несмотря на свою непосредственную близость к зоне вылета и отрывом от 18 места всего в три очка не проигрывает уже несколько матчей подряд и радует болельщиков отличными результатами. В последнем туре чемпионата был на выезде обыгран «Торино» (2:1), а чуть ранее клуб оформил две ничьи с «Наполи» и «Эмполи» с одинаковым счетом (1:1).

«Лацио» проводит не лучший отрезок сезона. В рамках Лиги Европы команда сразилась с «Порту» и результаты (1:2) и (2:2) не позволили пробиться в следующий этап турнира. В чемпионате Италии «орлы» также не смогли победить в последних турах, разошлись миром с «Удинезе» (1:1) и проиграли дома «Наполи» (1:2).

Информация для ставок

«Кальяри» не проигрывает пять матчей кряду (две победы и три ничьих)

Безвыигрышная серия «Лацио» насчитывает четыре игры

Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Пять последних поединков «Кальяри» и четыре «Наполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием гостевого коллектива. Римляне будут владеть мячом и оформят необходимый для себя результат. Рекомендуем поставить на победу «Лацио» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.