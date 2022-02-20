Ставки букмекеров
Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Наполи» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.82. Поверить в сенсационную победу «Кальяри» предлагают по коэффициенту 6.1, а ничья котируется по интересному коэффициенту 4.5.
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сегодня, 21:00
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.66. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Кальяри» после сенсационной победы в гостях над «Аталанатой» со счетом (2:1) побывал также в гостях у «Эмполи», где три очка взять не удалось, но ничья (1:1) все же принесла в копилку драгоценный балл. После 25 поединков коллектив находится в зоне вылета и прилагает максимум усилий для сохранения прописки на следующий сезон.
«Наполи» в четверг гостил в Испании, где в рамках плей-офф раунда Лиги Европы сразился с «Барселоной». Команде удалось открыть счет в игре, но удержать преимущество не смогла, пропустила гол с пенальти и на табло был зафиксирован счет (1:1). В последнем туре чемпионата «бело-голубые» дома принимали «Интер» и не сумели определить сильнейшего, ничья (1:1).
Информация для ставок
- «Кальяри» проиграл дома лишь одну игру из шести последних
- Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает восемь матчей (без учета дополнительного времени)
- Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Наполи»
- В трех последних встречах с участием «Кальяри» был зафиксирован результат «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием гостевого коллектива. Неаполитанцы будут владеть мячом и спокойно оформят несколько мячей в ворота соперника. Рекомендуем поставить на победу «Наполи» с форой (-1) по коэффициенту 1.82 в БК Фонбет.