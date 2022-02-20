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«Кальяри»  - «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.02.2022)

вчера, 18:41

Ставки букмекеров

Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Наполи» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.82. Поверить в сенсационную победу «Кальяри» предлагают по коэффициенту 6.1, а ничья котируется по интересному коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.124.401.57
Фонбет 6.00 4.30 1.55
Мелбет 6.10 4.50 1.59
1XBET 6.10 4.50 1.59
BetBoom 6.09 4.35 1.55

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.66. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Кальяри» после сенсационной победы в гостях над «Аталанатой» со счетом (2:1) побывал также в гостях у «Эмполи», где три очка взять не удалось, но ничья (1:1) все же принесла в копилку драгоценный балл. После 25 поединков коллектив находится в зоне вылета и прилагает максимум усилий для сохранения прописки на следующий сезон.

«Наполи» в четверг гостил в Испании, где в рамках плей-офф раунда Лиги Европы сразился с «Барселоной». Команде удалось открыть счет в игре, но удержать преимущество не смогла, пропустила гол с пенальти и на табло был зафиксирован счет (1:1). В последнем туре чемпионата «бело-голубые» дома принимали «Интер» и не сумели определить сильнейшего, ничья (1:1).

Информация для ставок

  • «Кальяри» проиграл дома лишь одну игру из шести последних
  • Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает восемь матчей (без учета дополнительного времени)
  • Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Наполи»
  • В трех последних встречах с участием «Кальяри» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием гостевого коллектива. Неаполитанцы будут владеть мячом и спокойно оформят несколько мячей в ворота соперника. Рекомендуем поставить на победу «Наполи» с форой (-1) по коэффициенту 1.82 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.51 1.33 2.22 1.73 1.74 2.20
Фонбет 2.12 1.75
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 2.13 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:25
Победа команды "Наполи" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Спад “Интера” вернул интригу в чемпионскую гонку в Серии А — ее участником остается “Наполи”, который занимает третье место, отставая от лидирующего “Милана” на два очка. “Кальяри” заметно преобразился и покинул зону вылета — сейчас “красно-синие” занимают 17 место. Стиль Вальтере Маццари неизменен — строгая организация игры и глубокая оборона. Прогноз я буду предлагать исходя из того, что “Наполи” на прошлой неделе провел тяжелейший матч на “Ноу Камп” против “Барсы” ... Определенно футболисты “Наполи” будут держать в уме встречу с “Барсой”, поэтому гол хозяев или Ф1 (+1.5) выглядят аргументированно.
xvr22msfe2y2
xvr22msfe2y2
вчера в 18:43
Футбольный клуб Наполи одержит победу.
56rkmk56hmh5
56rkmk56hmh5
вчера в 18:42
Футбольный клуб Наполи выиграет матч.
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