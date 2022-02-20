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вчера, 18:41

Ставки букмекеров

Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Наполи» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.82. Поверить в сенсационную победу «Кальяри» предлагают по коэффициенту 6.1, а ничья котируется по интересному коэффициенту 4.5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.66. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Кальяри» после сенсационной победы в гостях над «Аталанатой» со счетом (2:1) побывал также в гостях у «Эмполи», где три очка взять не удалось, но ничья (1:1) все же принесла в копилку драгоценный балл. После 25 поединков коллектив находится в зоне вылета и прилагает максимум усилий для сохранения прописки на следующий сезон.

«Наполи» в четверг гостил в Испании, где в рамках плей-офф раунда Лиги Европы сразился с «Барселоной». Команде удалось открыть счет в игре, но удержать преимущество не смогла, пропустила гол с пенальти и на табло был зафиксирован счет (1:1). В последнем туре чемпионата «бело-голубые» дома принимали «Интер» и не сумели определить сильнейшего, ничья (1:1).

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл дома лишь одну игру из шести последних

Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает восемь матчей (без учета дополнительного времени)

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Наполи»

В трех последних встречах с участием «Кальяри» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием гостевого коллектива. Неаполитанцы будут владеть мячом и спокойно оформят несколько мячей в ворота соперника. Рекомендуем поставить на победу «Наполи» с форой (-1) по коэффициенту 1.82 в БК Фонбет.