«Кремонезе» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.09.2022)

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вчера, 13:44

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не смогли определиться с фаворитом, поэтому выставили близкие по значению котировки. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1. В случае победы «Сассуоло» игроков порадует коэффициент 3.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.34.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.18. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Кремонезе» на данном этапе не готов к сражениям с завсегдатаями Серии А. Коллектив по очереди сразился с «Ромой», «Торино» и «Интером» и проиграл им со счетом (0:1), (1:2) и (1:3) соответственно. Ноль очков и предпоследнее место в таблице не отражают амбиций футболистов, и они приложат максимум усилий, чтобы прервать негативную серию в ближайшей встрече.

«Сассуоло» в свою очередь расположился в центре таблицы после четырех сыгранных матчей. Клуб в двух последних сражениях расписывал ничейные результаты, сначала со «Специей» (2:2), а затем и с «Миланом» (0:0).

Информация для ставок

«Кремонезе» проиграл четыре поединка подряд

Беспроигрышная серия «Сассуоло» составляет три матча (две ничьих и победа)

Пять из шести последних встреч «Кремонезе» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних игр с участием «Сассуоло» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз