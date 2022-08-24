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«Кремонезе» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.08.2022)

сегодня, 11:42
Торино

Ставки букмекеров

Фаворита у данного поединка по версии букмекеров нет, поэтому поставить на победу «Кремонезе» можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.55, а загрузить на победу «Торино» можно по коэффициенту 2.35.

Италия. Серия А 2022/2023
Кремонезе
Торино
ПроигрышПроигрыш
- : -
27 августа 2022, 19:30
суббота
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.313.462.32
Лига Ставок 3.10 3.40 2.36
Мелбет 3.20 3.56 2.36
1XBET 3.20 3.56 2.36

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.01, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кремонезе» получил непростой календарь в самом начале сезона. Команда в первых двух турах сразилась с представителями Италии в еврокубках и не смогла зацепиться с ними за очки. Сначала поражение клубу нанесла «Фиорентина» (2:3), а затем «Рома» (0:1).

«Торино» удалось завоевать четыре зачетных бала в стартовых турах, сразившись с новичком элиты «Монцой» (2:1), а также расписав нулевую ничью на своем поле с «Лацио». На данный момент команда занимает место в самом центре таблицы, но желает продолжать набирать очки и двигаться выше.

Информация для ставок

  • «Кремонезе» проиграл три из четырех последних матчей
  • У «Торино» пять побед в последних семи встречах
  • Три из четырех последних встреч с участием «Кремонезе» закончились результатом ТБ 2.5
  • Шесть из семи последних игр «Торино» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Несмотря на достаточно равные котировки, нас ждет поединок с преимуществом «Торино». Более опытная команда возьмет игру под свой контроль и вероятнее всего порадует своих болельщиков победой. Предлагаем рискнуть сделать ставку на победу «Торино» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.53 1.88 2.03 1.48 2.83
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.49 2.60
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
85vrfr8ffefb
85vrfr8ffefb
сегодня в 14:13
Фаворит матча Торино
Гость
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