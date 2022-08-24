«Кремонезе» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.08.2022)

1661330561

сегодня, 11:42

Ставки букмекеров

Фаворита у данного поединка по версии букмекеров нет, поэтому поставить на победу «Кремонезе» можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.55, а загрузить на победу «Торино» можно по коэффициенту 2.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.01, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кремонезе» получил непростой календарь в самом начале сезона. Команда в первых двух турах сразилась с представителями Италии в еврокубках и не смогла зацепиться с ними за очки. Сначала поражение клубу нанесла «Фиорентина» (2:3), а затем «Рома» (0:1).

«Торино» удалось завоевать четыре зачетных бала в стартовых турах, сразившись с новичком элиты «Монцой» (2:1), а также расписав нулевую ничью на своем поле с «Лацио». На данный момент команда занимает место в самом центре таблицы, но желает продолжать набирать очки и двигаться выше.

Информация для ставок

«Кремонезе» проиграл три из четырех последних матчей

У «Торино» пять побед в последних семи встречах

Три из четырех последних встреч с участием «Кремонезе» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из семи последних игр «Торино» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Несмотря на достаточно равные котировки, нас ждет поединок с преимуществом «Торино». Более опытная команда возьмет игру под свой контроль и вероятнее всего порадует своих болельщиков победой. Предлагаем рискнуть сделать ставку на победу «Торино» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.