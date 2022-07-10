«Куяба» — «Ботафого». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2022)

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10 июля 2022, 13:02

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Куябу» умеренным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 2.98, а победа «Ботафого» доступна по цене 3.40.

Если рассматривать линию голов, то здесь солидный перекос на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) идет по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Бразилии «Куяба» заработала четвертую победу в текущем сезоне. Клуб успешно провел гостевой матч против «Аваи» (2:1), тем самым прервав серию без викторий, которая затянулась на четыре тура. При этом «Куяба» остается в зоне вылета турнирной таблицы, располагаясь на 18-м месте рейтинга.

У «Ботафого» турнирное положение заметно лучше. Клуб базируется на девятой строчке, одержав три победы в четырех предыдущих турах. Гостям предстоящего поединка удалось обыграть «Сан-Паулу» (1:0), «Интернасьонал» (3:2) и «Брагантино» (1:0), а в игре с «Флуминенсе» было зафиксировано шестое поражение в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

В 10 прошлых матчах на своем поле «Куяба» одержала только одну победу

«Ботафого» выиграл 2 из прошлых 3 гостевых матчей всех турниров

Единственная очная встреча соперников на поле «Куябы» завершилась вничью 0:0

Прогноз

Даже в домашних условиях «Куяба» изредка добивается максимальных результатов, а «Ботафого» неплохо провел предыдущие матчи чемпионата Бразилии. Поэтому, рекомендуем ставку на Х2 по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.