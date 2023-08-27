«Лацио» — «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (27.08.2023)

1693133122

сегодня, 13:45

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Лацио». В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «бело-голубых» ставки принимаются по коэффициенту 1.68. Выигрыш гостей рассчитывается по коэффициенту 5.40. В случае выбора в линии ничейного исхода сумму ставки умножат на 3.85.

В разделе тоталов можно наблюдать такие цифры: на тотал больше 2.5 голов за матч предлагается коэффициент 2.04, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.81. Сделать ставку на исход «обе забьют – да» можно сделать по коэффициенту 2.04.

Форма команд

Вторую строчку турнирной таблицы заняли «орлята» по итогам прошлого сезона чемпионата Италии. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Лацио» за последнее время. «Жирона» с разницей в один гол выиграла у «бело-голубых» в товарищеской встрече (2:1). С разгромным счётом 9:0 «орлята» разгромили «Латину». На прошлых выходных «Лацио» в гостях проиграло со счётом 1:2 «Лечче» в игре 1-го тура нового сезона Серии A.

Второе место заняла «Дженоа» в сезоне 2022/2023 Серии B и прошла в высший футбольный дивизион чемпионата Италии. Вспомним недавние матчи команды «Дженоа», чтобы оценить шансы «красно-синих» в будущей встрече с «орлами». С минимальным счётом «Дженоа» выиграла у «Монако» в рамках товарищеской встречи. «Нулёвку» раскатали «красно-синие» с футбольным клубом «Кремонезе». 11 августа в 1/32 Кубка Италии «грифоны» выиграли у «Модены» (4:3). На прошлых выходных с разницей в три гола «Фиорентина» в гостях обыграла «красно-синих» в игре 1-го тура Серии A.

Информация для ставок

Четыре крайние очные встречи завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти крайних «Лацио» проиграло

За аналогичный период «Дженоа» уступила своим оппонентам в двух встречах.

Прогноз

Коэффициент 1.68 предлагается букмекерской конторой Лига Ставок на победу «Лацио». После поражения в матче 1-го тура от «Лечче» команде из Рима необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Свои три очка «орлята» возьмут в предстоящем матче.