«Лацио» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (07.05.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Лацио» предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае неожиданной победы «Сампдории» зайдет приятный коэффициент 6.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.
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завтра, 21:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Лацио» наступает на пятки злейшему врагу «Роме» в борьбе за пятую строчку чемпионата. Команда уступает лишь по дополнительным показателям , имея в копилке 59 зачетных баллов. В 34 и 35 турах «орлы» имели противостояние с разными по уровню соперниками, и если «Специю» удалось перестрелять (4:3), то «Милану» проиграли (1:2).
«Сампдория» на относительно безопасном расстоянии в семь очков от зоны вылета за три тура до конца. Команда в последнем поединке обыграла «Дженоа» с минимальным счетом (1:0), а чуть ранее была зафиксирована гостевая ничья с «Вероной» (1:1).
Информация для ставок
- «Лацио» выиграл пять из восьми последних матчей
- У «Сампдории» семь поражений в последних девяти гостевых играх
- Две минувшие очные встречи закончились поражением «Сампдории»
- Пять последних поединков с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Каждая из команд преследует свои цели на финише чемпионата страны. Мы увидим игру неплохого качества и, скорее всего, голами обделены не будем. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в БК Фонбет.