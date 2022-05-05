«Лацио» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (07.05.2022)

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вчера, 12:27

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Лацио» предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае неожиданной победы «Сампдории» зайдет приятный коэффициент 6.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Лацио» наступает на пятки злейшему врагу «Роме» в борьбе за пятую строчку чемпионата. Команда уступает лишь по дополнительным показателям , имея в копилке 59 зачетных баллов. В 34 и 35 турах «орлы» имели противостояние с разными по уровню соперниками, и если «Специю» удалось перестрелять (4:3), то «Милану» проиграли (1:2).

«Сампдория» на относительно безопасном расстоянии в семь очков от зоны вылета за три тура до конца. Команда в последнем поединке обыграла «Дженоа» с минимальным счетом (1:0), а чуть ранее была зафиксирована гостевая ничья с «Вероной» (1:1).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл пять из восьми последних матчей

У «Сампдории» семь поражений в последних девяти гостевых играх

Две минувшие очные встречи закончились поражением «Сампдории»

Пять последних поединков с участием «Лацио» завершились результатом «обе забьют»

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