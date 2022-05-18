«Лацио» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.05.2022)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу римлян можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Неожиданная победа «Вероны» оценивается коэффициентом 4.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.55. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.4. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.66.

Форма команд

«Лацио» гарантировал себе путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон. В последних турах команда набрала семь очков в противостояниях со «Специей» (4:3), «Сампдорией» (2:0) и «Ювентусом» (2:2) и финишировала на пятом месте.

«Верона» проиграла в двух последних встречах чемпионата. На пути у команды были «Милан» (1:3) и «Торино» (0:1). Коллектив занимает девятое место в турнирной таблице с 52 очками в копилке и выше подняться уже не сможет.

Информация для ставок

«Лацио» одержал три победы в последних семи домашних матчах

У «Вероны» одно поражение в последних шести выездных поединках

Три из четырех минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Шесть из семи последних игр «Лацио» и четыре из пяти «Вероны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием хозяев. Скорее всего, «Лацио» победит и наберет очередные три очка. Рекомендуем поставить на успех римлян в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.67.