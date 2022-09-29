«Лечче» — «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

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вчера, 12:33

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита встречи по линии букмекерской конторы Лига Ставок определить не удалось. На победу хозяев дается коэффициент 2.08, в случае успеха гостей зайдет коэффициент 3.5. Ничью также можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять за 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Лечче» в минувших двух турах национального чемпионата набрал четыре очка, обыграв на выезде «Салернитану» (2:1) и расписав ничью с «Монцой» (1:1).Команда по итогам семи матчей покинула зону вылета и теперь располагается на 15 строчке в турнирной таблице.

«Кремонезе» за семь туров завоевал лишь два зачетных балла и находится в зоне вылета. Клуб расписал ничьи в домашней игре с «Сассуоло» (0:0) и в выездной с «Аталантой» (1:1). В последней игре команда противостояла римскому «Лацио» и была разгромлена со счетом (0:4).

Информация для ставок

«Лечче» завершил вничью три из пяти последних матчей

Безвыигрышная серия «Кремонезе» насчитывает семь поединков (пять поражений и две ничьих)

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, ни одна из команд не намерена уступать, и намерена поразить ворота соперника, а это значит, что очередная голевая перестрелка обеспечена. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.