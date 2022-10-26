«Лечче» — «Ювенутс». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.10.2022)

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вчера, 13:27

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает интересный коэффициент 4.85 на победу «Лечче», остановить свой выбор на победе «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.75, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.68.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.1. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Лечче» после 11 туров располагается вне зоны вылета, но опережает ее всего на два очка. В последних турах команде удалось взять лишь один балл в игре с «Фиорентиной» (1:1), в других встречах были зафиксированы поражения от «Болоньи» и «Ромы» (0:2) и (1:2).

«Ювенутс» вчера имел последнюю возможность зацепиться за плей-офф раунд ЛЧ , но проиграл на выезде «Бенфике» (3:4) и теперь, скорее всего, отправится в Лигу Европу. В Серии А «старая синьора» также не может похвастаться стабильными результатами, в последнем туре хоть и разгромила «Эмполи» (4:0), но в таблице по-прежнему занимает восьмое место.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Лечче» насчитывает четыре встречи (две ничьих и два поражения)

У «Ювентуса» пять поражений в последних девяти матчах

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТМ 2.5

Пять из шести последних игр с участием «Лечче» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» с первых минут возьмет игру под свой контроль и создаст необходимое количество моментов для забитых мячей. Конечно, хозяева окажут сопротивление, но его вряд ли хватит для того, чтобы отобрать очки у гранда. Сделать ставку на успех «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.