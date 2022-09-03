«Монца» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.09.2022)

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вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Аталанта», на победу которой линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.6. Поставить неожиданную на победу «Монцы» можно по коэффициенту 5.65, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.45.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.65. Тотал меньше 2.5 стоит 2.25. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Монца» в стартовых турах высшего итальянского дивизиона не смогла удивить футбольную общественность и, проиграв все четыре матча, замыкает турнирную таблицу. В минувших двух турах коллектив забил один гол и оказался слабее «Удинезе» (1:2) и «Ромы» (0:3).

«Аталанта» новый чемпионат начала достаточно уверенно и после четырех встреч имеет наибольшее количество набранных очков и соответственно возглавляет таблицу. Подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось в последних турах обыграть «Верону» и «Торино» со счетом (1:0) и (3:1) соответственно.

Информация для ставок

«Монца» проиграла четыре матча кряду

Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

Десять последних встреч с участием «Монцы» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Шесть из девяти последних игр «Аталанты» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Аталанта» в рамках борьбы за чемпионство не имеет права терять очки в данной игре. Верим, что «бергамаски» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.