Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2022/2023

«Монца» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.09.2022)

вчера, 16:16
Аталанта

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Аталанта», на победу которой линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.6. Поставить неожиданную на победу «Монцы» можно по коэффициенту 5.65, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.494.351.63
Лига Ставок 5.60 4.30 1.59
Мелбет 5.55 4.54 1.62
1XBET 5.55 4.54 1.62

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.65. Тотал меньше 2.5 стоит 2.25. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Монца» в стартовых турах высшего итальянского дивизиона не смогла удивить футбольную общественность и, проиграв все четыре матча, замыкает турнирную таблицу. В минувших двух турах коллектив забил один гол и оказался слабее «Удинезе» (1:2) и «Ромы» (0:3).

«Аталанта» новый чемпионат начала достаточно уверенно и после четырех встреч имеет наибольшее количество набранных очков и соответственно возглавляет таблицу. Подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось в последних турах обыграть «Верону» и «Торино» со счетом (1:0) и (3:1) соответственно.

Информация для ставок

  • «Монца» проиграла четыре матча кряду
  • Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
  • Десять последних встреч с участием «Монцы» завершились пробитием ТБ 2.5
  • Шесть из девяти последних игр «Аталанты» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Аталанта» в рамках борьбы за чемпионство не имеет права терять очки в данной игре. Верим, что «бергамаски» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.82 1.29 2.33 1.67 1.83 2.09
Лига Ставок 2.23 1.63 1.77 2.02
Мелбет 2.39 1.68
1XBET 2.39 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:03
Победа команды гостей в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:30
Победа гостей !
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:52
Аталанта не проиграет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 