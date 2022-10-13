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«Наполи» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.10.2022)

вчера, 14:10
Болонья

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество, кончено, имеют неаполитанцы. Поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 10.5. Ничью предлагают по коэффициенту 6.15.

Италия. Серия А 2022/2023
Наполи
Болонья
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
16 октября 2022, 19:00
воскресенье
НичьяПроигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.266.1713.16
Лига Ставок 1.29 6.00 10.00
Мелбет 1.30 6.30 11.50
1XBET 1.30 6.30 11.50

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Наполи» фантастически проводит нынешний сезон и продолжает побеждать. Вчера команда в рамках Лиги чемпионов на своем поле сражалась с «Аяксом» и обыграла его со счетом (4:2). Три очка позволили неаполитанскому коллективу досрочно оформить путевку в раунд плей-офф. В Серии А клуб также не оставляет шансов соперникам, в последнем туре был разгромлен «Кремонезе» (4:1).

«Болонья» после выездного разгрома от «Ювентуса» (0:3) на своем поле принимала аутсайдера чемпионата «Сампдорию» и не смогла завоевать три очка, ничья (1:1). В таблице команда по-прежнему находится около зоны вылета, занимая 17 место с 7 очками в копилке.

Информация для ставок

  • Победная серия «Наполи» составляет девять матчей
  • У «Болоньи» лишь одна победа в последних девяти играх
  • Четыре минувшие очные встречи завершились поражением «Болоньи»
  • Пять последних матчей с участием «Наполи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на наступательных действиях, поэтому ожидаем здесь обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.24 1.25 2.53 1.56 2.00 1.89
Лига Ставок 2.42 1.54 1.92 1.86
Мелбет 2.35 1.54
1XBET 2.35 1.54
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:08
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 14:27
Наполи выиграет этот матч
Гость
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