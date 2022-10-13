«Наполи» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.10.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров абсолютное преимущество, кончено, имеют неаполитанцы. Поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 10.5. Ничью предлагают по коэффициенту 6.15.
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16 октября 2022, 19:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Наполи» фантастически проводит нынешний сезон и продолжает побеждать. Вчера команда в рамках Лиги чемпионов на своем поле сражалась с «Аяксом» и обыграла его со счетом (4:2). Три очка позволили неаполитанскому коллективу досрочно оформить путевку в раунд плей-офф. В Серии А клуб также не оставляет шансов соперникам, в последнем туре был разгромлен «Кремонезе» (4:1).
«Болонья» после выездного разгрома от «Ювентуса» (0:3) на своем поле принимала аутсайдера чемпионата «Сампдорию» и не смогла завоевать три очка, ничья (1:1). В таблице команда по-прежнему находится около зоны вылета, занимая 17 место с 7 очками в копилке.
Информация для ставок
- Победная серия «Наполи» составляет девять матчей
- У «Болоньи» лишь одна победа в последних девяти играх
- Четыре минувшие очные встречи завершились поражением «Болоньи»
- Пять последних матчей с участием «Наполи» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на открытый футбол с опасными атаками у обеих ворот. Коллективы сосредоточатся на наступательных действиях, поэтому ожидаем здесь обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 2.