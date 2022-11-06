«Наполи» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.11.2022)

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вчера, 18:19

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи является «Наполи», поэтому поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять ничью предлагают по коэффициенту 8.3, а загрузить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 14.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Наполи» среди недели побывал в гостях у «Ливерпуля» и уступил (0:2), но поражение никак не сказалось на турнирном положении в ЛЧ , и команда спокойно вышла с первого места группы. В чемпионате страны неаполитанцы также удерживают первую строчку, а в последнем туре взяли три очка в непростой битве с «Аталантой» (2:1).

«Эмпорли» подобными результатами похвастаться не может, но тем не менее в минувшем туре также завоевал зачетные баллы благодаря домашней победе над «Сассуоло» (1:0). В таблице коллектив идет на 14 месте, имея в копилке 14 очков.

Информация для ставок

«Наполи» выиграл 14 из 15 последних встреч

У «Эмполи» два поражения в последних пяти играх

Пять из шести минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей «Наполи» закончились результатом ТБ 2.5, «Эмполи» — ТМ 2.5

Прогноз

С первых минут нас ждет поединок с преимуществом «Наполи». Более качественная команда возьмет игру под свой контроль и вероятнее всего порадует своих болельщиков победой. Предлагаем сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.