«Наполи» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.08.2022)

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сегодня, 14:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу неаполитанцев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Неожиданная победа «Лечче» оценивается коэффициентом 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.35.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.7. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.1. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.88.

Форма команд

«Наполи» в минувших двух турах сохранил свои ворота в неприкосновенности, но набрал лишь четыре очка. Команда без проблем разгромила новичка элитного дивизиона «Монцу» (4:0), а затем расписала выездную нулевую ничью с «Фиорентиной». После трех сыгранных матчей клуб возглавляет турнирную таблицу. Но имеет преимущество лишь по дополнительным показателям.

«Лечче» в третьем туре завоевал свой первый балл в высшем дивизионе. Клуб дома принимал «Эмполи» и обменявшись голами, расписал ничью со счетом (1:1). Чуть ранее команда сыграла с «Сассуоло» и «Интером» и оказалась слабее, поражения (0:1) и (1:2).

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает 13 встреч кряду (девять побед и четыре ничьих)

Безвыигрышная серия «Лечче» насчитывает пять матчей

Два минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних игр с участием «наполи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием хозяев поля. Нет сомнений, что «Наполи» уверенно победит и наберет очередные три очка, поэтому предлагаем поставить на успех «бело-голубых» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.