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«Наполи» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.08.2022)

сегодня, 14:06
Наполи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу неаполитанцев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Неожиданная победа «Лечче» оценивается коэффициентом 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.266.5511.69
Лига Ставок 1.28 6.40 10.00
Мелбет 1.29 6.60 11.50
1XBET 1.29 6.60 11.50

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.7. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.1. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.88.

Форма команд

«Наполи» в минувших двух турах сохранил свои ворота в неприкосновенности, но набрал лишь четыре очка. Команда без проблем разгромила новичка элитного дивизиона «Монцу» (4:0), а затем расписала выездную нулевую ничью с «Фиорентиной». После трех сыгранных матчей клуб возглавляет турнирную таблицу. Но имеет преимущество лишь по дополнительным показателям.

«Лечче» в третьем туре завоевал свой первый балл в высшем дивизионе. Клуб дома принимал «Эмполи» и обменявшись голами, расписал ничью со счетом (1:1). Чуть ранее команда сыграла с «Сассуоло» и «Интером» и оказалась слабее, поражения (0:1) и (1:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» не проигрывает 13 встреч кряду (девять побед и четыре ничьих)
  • Безвыигрышная серия «Лечче» насчитывает пять матчей
  • Два минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр с участием «наполи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием хозяев поля. Нет сомнений, что «Наполи» уверенно победит и наберет очередные три очка, поэтому предлагаем поставить на успех «бело-голубых» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 2.22 1.71
Лига Ставок 2.70 1.45 2.16 1.67
Мелбет 2.61 1.45
1XBET 2.61 1.45
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dh25emjmcc8p
dh25emjmcc8p
сегодня в 15:41
Фаворит матча Наполи
Гость
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