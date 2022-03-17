«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом данного поединка букмекеры видят «Наполи». Поставить на победу клуба из Неаполя можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.44, ну а поверить в победу «Удинезе» можно по коэффициенту 7.1.
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завтра, 17:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Наполи» играет очень нестабильно и чередует ничьи и поражения с победами. Минувшие туры завершились победами над «Вероной» и «Лацио» с одинаковым счетом (2:1), а также поражением «Милану» (0:1). Также коллектив покинул розыгрыш Лиги Европы, где в ответном матче проиграл каталонской «Барселоне» (2:4).
«Удинезе» зачастил с ничьими, и вот в последнем туре в игре с «Ромой» на табло был зафиксирован счет (1:1). С таким же результатом чуть ранее завершились поединки с «Миланом» и «Лацио». Стоит отметить, что все соперники из верхней части турнирной таблицы, а значит эти три очка явно можно записать в актив команде, которая после 27 встреч занимает лишь 14 место.
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл лишь один из пяти последних домашних поединков
- «Удинезе» завершил вничью три из четырех последних игр
- Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5
- «Удинезе» забил всего один гол в пяти последних выездных матчах
Прогноз
Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором обязательно нужно набирать зачетные баллы. Конечно, игра будет проходить в открытом ключе, и без голов точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.