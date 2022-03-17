«Наполи» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.03.2022)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка букмекеры видят «Наполи». Поставить на победу клуба из Неаполя можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то ничью можно взять по коэффициенту 4.44, ну а поверить в победу «Удинезе» можно по коэффициенту 7.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Наполи» играет очень нестабильно и чередует ничьи и поражения с победами. Минувшие туры завершились победами над «Вероной» и «Лацио» с одинаковым счетом (2:1), а также поражением «Милану» (0:1). Также коллектив покинул розыгрыш Лиги Европы, где в ответном матче проиграл каталонской «Барселоне» (2:4).

«Удинезе» зачастил с ничьими, и вот в последнем туре в игре с «Ромой» на табло был зафиксирован счет (1:1). С таким же результатом чуть ранее завершились поединки с «Миланом» и «Лацио». Стоит отметить, что все соперники из верхней части турнирной таблицы, а значит эти три очка явно можно записать в актив команде, которая после 27 встреч занимает лишь 14 место.

Информация для ставок

«Наполи» выиграл лишь один из пяти последних домашних поединков

«Удинезе» завершил вничью три из четырех последних игр

Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Удинезе» забил всего один гол в пяти последних выездных матчах

Прогноз