«Рома» — «Салернитана». Прогноз на матч чемпионата Италии (20.08.2023)

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сегодня, 00:11

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно заметить, что «Рома» является явным фаворитом. На «жёлто-красных» предлагается сделать ставку по коэффициенту 1.55. Победа «Салернитаны» оценивается по 6.60, а ставка на ничейный исход принесёт игроку выигрыш по коэффициенту 4.10.

Букмекеры особо не верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициент 2.07. Сделать ставку на низовой матч можно по коэффициенту 1.76 на ТМ 2.5. Не высока вероятность также следующего исхода: обе забьют – да. На данный исход предлагается коэффициент 2.19.

Форма команд

Шестую строчку турнирной таблицы Серии A заняла «Рома» по итогам прошлого сезона. Из пяти товарищеских матчей, которые команда провела в межсезонье, только в одной встрече «Волчица» проиграла своему сопернику. Со счётом 1:2 «жёлто-красные» потерпели поражение от французской «Тулузы». На прошлых выходных с разницей в один мяч «Рома» взяла верх над албанским футбольным клубом «Партизани». Забитыми голами за римскую команду отличились полузащитник Стефан Эль-Шаарави и нападающий Андреа Белотти. Крайний раз «Волчица» уступала «морским конькам» из Салерно в далёком 1999 году.

В прошлом сезоне итальянской Серии A «гранатовые» заняли пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Салернитаны», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Ромой». 5 августа со счётом 2:1 «морские коньки» одержали победу над немецким «Аугсбургом» в рамках товарищеской встречи. На прошлых выходных в 1/32 Кубка Италии с минимальным счётом команда из Салерно взяла верх над командой «Тернана». Победный гол на седьмой минуте встречи забил полузащитник Антонио Кандрева.

Информация для ставок

Из пяти очных встреч команд четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх футбольных поединках из десяти «Волчица» проиграла своим оппонентам

За тот же период «Салернитана» уступила своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

В данном футбольном поединке можно отдать предпочтение хозяевам встречи. У гостей нет особых шансов даже на ничью. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Рома» с коэффициентом 1.55. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятен в предстоящей встрече.