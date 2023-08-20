«Рома» — «Салернитана». Прогноз на матч чемпионата Италии (20.08.2023)

Ставки букмекеров
Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно заметить, что «Рома» является явным фаворитом. На «жёлто-красных» предлагается сделать ставку по коэффициенту 1.55. Победа «Салернитаны» оценивается по 6.60, а ставка на ничейный исход принесёт игроку выигрыш по коэффициенту 4.10.
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сегодня, 19:30
Букмекеры особо не верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициент 2.07. Сделать ставку на низовой матч можно по коэффициенту 1.76 на ТМ 2.5. Не высока вероятность также следующего исхода: обе забьют – да. На данный исход предлагается коэффициент 2.19.
Форма команд
Шестую строчку турнирной таблицы Серии A заняла «Рома» по итогам прошлого сезона. Из пяти товарищеских матчей, которые команда провела в межсезонье, только в одной встрече «Волчица» проиграла своему сопернику. Со счётом 1:2 «жёлто-красные» потерпели поражение от французской «Тулузы». На прошлых выходных с разницей в один мяч «Рома» взяла верх над албанским футбольным клубом «Партизани». Забитыми голами за римскую команду отличились полузащитник Стефан Эль-Шаарави и нападающий Андреа Белотти. Крайний раз «Волчица» уступала «морским конькам» из Салерно в далёком 1999 году.
В прошлом сезоне итальянской Серии A «гранатовые» заняли пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Салернитаны», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Ромой». 5 августа со счётом 2:1 «морские коньки» одержали победу над немецким «Аугсбургом» в рамках товарищеской встречи. На прошлых выходных в 1/32 Кубка Италии с минимальным счётом команда из Салерно взяла верх над командой «Тернана». Победный гол на седьмой минуте встречи забил полузащитник Антонио Кандрева.
Информация для ставок
- Из пяти очных встреч команд четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В трёх футбольных поединках из десяти «Волчица» проиграла своим оппонентам
- За тот же период «Салернитана» уступила своим соперникам в двух встречах.
Прогноз
В данном футбольном поединке можно отдать предпочтение хозяевам встречи. У гостей нет особых шансов даже на ничью. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Рома» с коэффициентом 1.55. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятен в предстоящей встрече.