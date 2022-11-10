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«Рома» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

вчера, 13:07
Торино

Ставки букмекеров

Хозяева не имеют явного преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Торино» дается за 4.25, а на успех «Ромы» можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9, в это же время ничья стоит 3.55.

Италия. Серия А 2022/2023
Рома
Торино
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
13 ноября 2022, 17:00
воскресенье
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.534.39
Лига Ставок 1.94 3.50 4.20
Мелбет 1.97 3.60 4.32
1XBET 1.97 3.60 4.32

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 2.05, а тотал меньше дается за 1.75. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Рома» после неудачи в римском дерби с «Лацио» (0:1) отправилась в гости к «Сассуоло» и также не смогла победить, расписав ничью (1:1). В турнирной таблице «волки» продолжают держаться в лидирующей обойме, находясь на шестом месте с 26 баллами в активе.

«Торино» вчера на своем поле принимал «Сампдорию» и без проблем разобрался с одним из аутсайдеров текущего розыгрыша (2:0). Чуть ранее туринский клуб гостил у «Болоньи», но зацепиться за очки не удалось, на табло был зафиксирован результат (1:2). В общем зачете клуб занимает девятое место и стремиться улучшать свои позиции с каждым туром.

Информация для ставок

  • «Рома» проиграла четыре из шести последних домашних поединков
  • У «Торино» четыре победы в последних пяти матчах
  • Четыре из пяти минувших очных встреч завершились победой «Ромы»
  • Три из четырех последних игр и «Ромы» и «Торино» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

С первых минут увидим качественный футбол в исполнении двух организованных коллективов, что вполне может привести к большому количеству забитых мячей, а значит можно загрузить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.32 1.59 1.70 2.12
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:50
Возможен ничейный результат
Гость
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