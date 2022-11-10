«Рома» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

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вчера, 13:07

Ставки букмекеров

Хозяева не имеют явного преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Торино» дается за 4.25, а на успех «Ромы» можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9, в это же время ничья стоит 3.55.

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 2.05, а тотал меньше дается за 1.75. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Рома» после неудачи в римском дерби с «Лацио» (0:1) отправилась в гости к «Сассуоло» и также не смогла победить, расписав ничью (1:1). В турнирной таблице «волки» продолжают держаться в лидирующей обойме, находясь на шестом месте с 26 баллами в активе.

«Торино» вчера на своем поле принимал «Сампдорию» и без проблем разобрался с одним из аутсайдеров текущего розыгрыша (2:0). Чуть ранее туринский клуб гостил у «Болоньи», но зацепиться за очки не удалось, на табло был зафиксирован результат (1:2). В общем зачете клуб занимает девятое место и стремиться улучшать свои позиции с каждым туром.

Информация для ставок

«Рома» проиграла четыре из шести последних домашних поединков

У «Торино» четыре победы в последних пяти матчах

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились победой «Ромы»

Три из четырех последних игр и «Ромы» и «Торино» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

С первых минут увидим качественный футбол в исполнении двух организованных коллективов, что вполне может привести к большому количеству забитых мячей, а значит можно загрузить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.