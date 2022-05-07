«Салернитана» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.05.2022)

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вчера, 15:22

Ставки букмекеров

Букмекеры видят не «Салернитану» фаворитом данного поединка и дают аж коэффициент 2.45 на ее победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 3, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45 по линии БК Фонбет.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Салернитана» продолжает творить чудеса и оформлять большое количество очков, которые помогли команде выбраться из дна турнирной таблицы. Теперь после 35 туров коллектив занимает спасительное 17 место, имея 29 очков в активе и опережая конкурентов на один балл. В минувших играх удалось обыграть «Венецию» (2:1) и расписать ничью с «Аталантой» (1:1).

«Кальяри» наступает на пятки и находится двумя строчками ниже и имеет все шансы на спасение, но ля этого нужна только победа. В последних турах клуб проиграл «Дженоа» и «Вероне» с минимальными результатами (0:1) и (1:2) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять матчей (четыре победы и одна ничья)

У «Кальяри» семь поражений в последних восьми играх

Минувшая очная встреча закончилась вничью (1:1)

Пять из шести последних поединков «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на то, что хозяева не являются фаворитом, смеем предположить, что они не потерпят поражение в этой игре. Поставить на победу «Салернитаны» с форой (0) предлагаем по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.