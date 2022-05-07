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«Салернитана» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.05.2022)

вчера, 15:22
Салернитана

Ставки букмекеров

Букмекеры видят не «Салернитану» фаворитом данного поединка и дают аж коэффициент 2.45 на ее победу. Успех гостевого коллектива оценивается по коэффициенту 3, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45 по линии БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.343.28
Фонбет 2.40 3.10 3.25
Мелбет 2.45 3.09 3.35
BetBoom 2.42 2.96 3.30

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Салернитана» продолжает творить чудеса и оформлять большое количество очков, которые помогли команде выбраться из дна турнирной таблицы. Теперь после 35 туров коллектив занимает спасительное 17 место, имея 29 очков в активе и опережая конкурентов на один балл. В минувших играх удалось обыграть «Венецию» (2:1) и расписать ничью с «Аталантой» (1:1).

«Кальяри» наступает на пятки и находится двумя строчками ниже и имеет все шансы на спасение, но ля этого нужна только победа. В последних турах клуб проиграл «Дженоа» и «Вероне» с минимальными результатами (0:1) и (1:2) соответственно.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять матчей (четыре победы и одна ничья)
  • У «Кальяри» семь поражений в последних восьми играх
  • Минувшая очная встреча закончилась вничью (1:1)
  • Пять из шести последних поединков «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на то, что хозяева не являются фаворитом, смеем предположить, что они не потерпят поражение в этой игре. Поставить на победу «Салернитаны» с форой (0) предлагаем по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.65 2.30
Мелбет 1.54 2.57
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:00
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:23
Победа хозяев.
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