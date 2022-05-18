«Салернитана» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.05.2022)

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вчера, 16:47

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с небольшим перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 1.73, в случае победы гостей зайдет коэффициент 4.52. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.18.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.29. Поставить на обмен голами голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Салернитана» продолжает свою беспроигрышную серию, которая помогла им выбрать из зоны вылета. Теперь команде осталось сделать последний шаг – взять очки в последней домашней встрече и тогда сможет принять участие и в следующем розыгрыше Серии А. В минувших турах клуб оформил две ничьи, сыграв с «Кальяри» и «Эмполи» с одинаковым счетом (1:1).

«Удинезе» находится на 12 месте и доигрывает чемпионат. Команда не выигрывала с конца апреля и за это время проиграла «Интеру» и «Специи» (1:2) и (2:3), а также расписала гостевую ничью с «Сассуоло» (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Салернитаны» составляет семь поединков (четыре победы и три ничьих)

«Удинезе» не проигрывает на выезде четыре матча

Минувшая очная встреча завершилась минимальной победой «Удинезе» (1:0)

Пять последних игр «Салернитаны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Салернитана» набрала неплохую форму и имеет все шансы спастись от вылета. Победа в этом матче команде крайне необходима и верим, что она будет добыта. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.73.