«Сампдория» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.08.2022)

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сегодня, 15:33

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 4. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.92.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.67. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.22. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Сампдория» неплохо провела подготовительные сборы в рамках подготовки к старту сезона. Команда сыграла контрольные поединки с представителями низших итальянских лиг, среди которых были «Брешиа» (2:0), «Реджина» (1:0) и «Парма» (1:1), а также сразилась с грандом турецкого футбола «Бешикташем» и расписала ничью (1:1).

«Аталанту» после окончания неудачного минувшего сезона продолжает штормить и в товарищеских матчах в межсезонье. Коллектив не сумел порадовать болельщиков результатом в играх «Валенсии» и английского «Ньюкасл Юнайтед», был вынужден капитулировать (1:2) и (0:1) соответственно. Обыграть удалось лишь скромный «Комо» (4:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сампдории» насчитывает четыре встречи

У «Аталанты» четыре поражения в последних пяти играх

Три минувших очных поединка закончились победой «Аталанты»

Четыре последних матча «Сампдории» и три из пяти «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостей. Несмотря на не самые лучшие кондиции они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.