«Сампдория» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.08.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 4. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.92.
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13 августа 2022, 19:30
суббота
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.67. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.22. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Сампдория» неплохо провела подготовительные сборы в рамках подготовки к старту сезона. Команда сыграла контрольные поединки с представителями низших итальянских лиг, среди которых были «Брешиа» (2:0), «Реджина» (1:0) и «Парма» (1:1), а также сразилась с грандом турецкого футбола «Бешикташем» и расписала ничью (1:1).
«Аталанту» после окончания неудачного минувшего сезона продолжает штормить и в товарищеских матчах в межсезонье. Коллектив не сумел порадовать болельщиков результатом в играх «Валенсии» и английского «Ньюкасл Юнайтед», был вынужден капитулировать (1:2) и (0:1) соответственно. Обыграть удалось лишь скромный «Комо» (4:0).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Сампдории» насчитывает четыре встречи
- У «Аталанты» четыре поражения в последних пяти играх
- Три минувших очных поединка закончились победой «Аталанты»
- Четыре последних матча «Сампдории» и три из пяти «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостей. Несмотря на не самые лучшие кондиции они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.