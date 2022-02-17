«Сампдория» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.02.2022)

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вчера, 18:27

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекерам было сложно. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.15 на победу «Эмполи». Если ожидаете успех домашней команды, то залетит коэффициент 2.2. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.78.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Сампдория» сейчас находится не в лучших игровых кондициях. Команда старается всеми силами выбраться из затруднительного положения и если в игре с «Сассуоло» все получилось – победа (4:0), то у «Милана» отобрать очки не получилось – поражение (0:1).

«Эмполи» два последних поединка завершил вничью. Сначала команда побывала в гостях у «Болоньи» (0:0), а затем дома обменялась забитыми мячами с «Кальяри» (1:1). В турнирной таблице коллектив расположился на 11 строчке, что на пять позиций выше нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла шесть из семи последних матчей

У «Эмполи» четыре ничьих в последних пяти играх (без дополнительного времени)

Три минувшие очные встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три последних поединка «Сампдории» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита и трудно сказать, кто будет владеть преимуществом и вести игру. Ожидаем равный бой и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ничью по коэффициенту 3.78 можно в букмекерской конторе Фонбет.