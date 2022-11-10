«Сампдория» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.11.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначный фаворит матча отсутствует. Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Если считаете, что победят гости, то порадует коэффициент 2.85. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.22.
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завтра, 20:00
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 2.28. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 1.65. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Сампдория» три тура не может поразить ворота соперников и проигрывает, теряя зачетные баллы. Коллектив не смог справиться с «Интером», «Фиорентиной» и «Торино», проиграв им (0:3) и дважды по (0:2) соответственно. Борьба за выживание продолжается, после 14 туров клуб находится на предпоследнем месте с шестью очками в копилке.
«Лечче» в свою очередь расположился на 16 месте и опережает зону вылета на пять очков. Вчера команда порадовала своих поклонников сенсационной победой над «Аталантой» (2:1) и теперь намерена повторить успех и в ближайшем матче с аутсайдером.
Информация для ставок
- «Сампдория» проиграла четырех из шести последних поединков
- У «Лечче» лишь одна гостевая победа в последних семи играх
- Восемь минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этой битве преимущество распределено равномерно и ни одна из команд не будет тотально владеть мячом. Верим, что как и в минувших встречах команды смогут поразить ворота друг друга и рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.