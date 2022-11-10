«Сампдория» — «Лечче». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.11.2022)

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вчера, 12:55

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначный фаворит матча отсутствует. Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Если считаете, что победят гости, то порадует коэффициент 2.85. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.22.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 2.28. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 1.65. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Сампдория» три тура не может поразить ворота соперников и проигрывает, теряя зачетные баллы. Коллектив не смог справиться с «Интером», «Фиорентиной» и «Торино», проиграв им (0:3) и дважды по (0:2) соответственно. Борьба за выживание продолжается, после 14 туров клуб находится на предпоследнем месте с шестью очками в копилке.

«Лечче» в свою очередь расположился на 16 месте и опережает зону вылета на пять очков. Вчера команда порадовала своих поклонников сенсационной победой над «Аталантой» (2:1) и теперь намерена повторить успех и в ближайшем матче с аутсайдером.

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла четырех из шести последних поединков

У «Лечче» лишь одна гостевая победа в последних семи играх

Восемь минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой битве преимущество распределено равномерно и ни одна из команд не будет тотально владеть мячом. Верим, что как и в минувших встречах команды смогут поразить ворота друг друга и рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.