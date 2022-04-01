«Сампдория» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.04.2022)

1648830424

вчера, 19:27

Ставки букмекеров

Гости имеют преимущество перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Рома» дается за 1.85. На неожиданный успех «Сампдории» в домашней встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.15, в это же время ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 1.85, в тоже время тотал меньше дается за 1.93. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Сампдория» перед паузой на матчи национальных команд спокойно обыграла на выезде «Венецию» со счетом (2:0).Эта победа позволила команде закрепиться на 15 месте в турнирной таблице на относительно безопасном расстоянии от зоны вылета, которое сейчас составляет семь очков.

«Рома» прошла в Лиге конференций голландский «Витесс» по сумме двух матчей (2:1), а спустя несколько дней разгромила в римском дерби «Лацио» со счетом (3:0). После 30 туров подопечные Жозе Моуриньо занимает пятое место в таблице, и продолжают вести борьбу за путевку в ЛЧ .

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла три из четырех последних матчей

Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает восемь встреч

Три минувших очных поединка завершились пробитием ТМ 2.5

Пять из шести последних игр с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Рома» фаворит и, несмотря на выездной статус поединка, будет полностью контролировать мяч нагнетать у ворот соперника. Созданных моментов должно хватить для оформления заветных трех очков. Сделать ставку на победу «волков» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.