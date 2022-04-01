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«Сампдория» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.04.2022)

вчера, 19:27
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Гости имеют преимущество перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Рома» дается за 1.85. На неожиданный успех «Сампдории» в домашней встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.15, в это же время ничья стоит 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.353.731.90
Фонбет 4.20 3.70 1.85
Мелбет 4.24 3.88 1.91
1XBET 4.24 3.88 1.91
BetBoom 4.30 3.66 1.88

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 1.85, в тоже время тотал меньше дается за 1.93. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Сампдория» перед паузой на матчи национальных команд спокойно обыграла на выезде «Венецию» со счетом (2:0).Эта победа позволила команде закрепиться на 15 месте в турнирной таблице на относительно безопасном расстоянии от зоны вылета, которое сейчас составляет семь очков.

«Рома» прошла в Лиге конференций голландский «Витесс» по сумме двух матчей (2:1), а спустя несколько дней разгромила в римском дерби «Лацио» со счетом (3:0). После 30 туров подопечные Жозе Моуриньо занимает пятое место в таблице, и продолжают вести борьбу за путевку в ЛЧ.

Информация для ставок

  • «Сампдория» проиграла три из четырех последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает восемь встреч
  • Три минувших очных поединка завершились пробитием ТМ 2.5
  • Пять из шести последних игр с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Рома» фаворит и, несмотря на выездной статус поединка, будет полностью контролировать мяч нагнетать у ворот соперника. Созданных моментов должно хватить для оформления заветных трех очков. Сделать ставку на победу «волков» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.45 2.00 1.91 1.57 2.54
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.01 1.93
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:38
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
Сампдория в текущем сезоне крайне редко набирает очки в матчах даже с середняками чемпионата, не говоря уже про битвы с топ-соперниками. Рома сейчас находится в прекрасной форме, и как я уже говорил, сейчас главное что бы пауза на сборные этот ход римлянам не разрушила. В данном поединке я ставлю на явного фаворита в лице Ромы, но форой(0) подстраховаться от мирного исхода пожалуй что нужно. Моя ставка: победа Ромы с форой(0).
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