«Сампдория» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.10.2022)

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вчера, 14:32

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, и отдали абсолютное предпочтение «Роме». Загрузить на «волков» предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Сампдории» ставку рассчитают по интересному коэффициенту 4.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.94. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.86. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Сампдорию» продолжает штормить, по итогам девяти туров команда замыкает турнирную таблицу и имеет в активе лишь три очка. В минувшем туре клуб из Генуи оформил выездную ничью с «Болоньей» (1:1), а чуть матчами ранее не справился со скромными «Монцой» и «Специей», проиграв (0:3) и (1:2) соответственно.

«Рома» вчера сыграла в Лиге Европы и не смогла на выезде обыграть испанский «Бетис», ничья (1:1). После четырех туров римляне имеют всего четыре очка и имеют затруднительное положение на финише турнира. В итальянском первенстве команда чувствует себя более спокойно, расположившись на шестом месте с отставанием от лидера всего в четыре пункта. В последнем матче была добыта победа над «Лечче» со счетом (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Сампдории» насчитывает девять поединков (шесть поражений и три ничьих)

«Рома» одержала четыре победы в последних семи играх

Шесть из семи минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних матчей и «Сампдории» и «Ромы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Роме» крайне важна победа в этом противостоянии, поэтому весь поединок будет создавать опасные моменты у ворот соперника и без проблем добудет необходимые три очка. Сделать ставку на победу «волков» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.