«Сампдория» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.03.2022)

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сегодня, 00:39

Ставки букмекеров

Гости имеют абсолютное преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Ювентуса» дается за 1.67. На неожиданный успех «Сампдория» в гостевой встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 5.15, в это же время ничья стоит 4.05.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 предлагают за одинаковый коэффициент 1.89. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Сампдория» в двух последних матчах очки набрать не сумела, уступив на выезде «Аталанте» (0:4), а также «Удинезе» (1:2). Команда не так далека от зоны вылета, всего на четыре балла опережает «Венецию», которая находится на 18 месте в таблице.

«Ювентус» занимает четвертое место и продолжает борьбу за медали чемпионата. В последнем туре «старая синьора» обыграла на своем поле «Специю» со счетом (1:0), а чуть ранее сразилась в кубке страны с «Фиорентиной» и победила в первой встрече с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла три из четырех последних матчей

Беспроигрышная серия «Ювентуса» насчитывает 11 встреч

Три из четырех минувших очных поединков завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр с участием «Сампдории» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Ювентус» фаворит и несмотря на выездной статус поединка будет полностью контролировать мяч нагнетать у ворот соперника. Созданных моментов должно хватить для оформления заветных трех очков. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.