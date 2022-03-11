«Сампдория» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.03.2022)

Ставки букмекеров
Гости имеют абсолютное преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Ювентуса» дается за 1.67. На неожиданный успех «Сампдория» в гостевой встрече можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 5.15, в это же время ничья стоит 4.05.
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завтра, 20:00
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 предлагают за одинаковый коэффициент 1.89. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Сампдория» в двух последних матчах очки набрать не сумела, уступив на выезде «Аталанте» (0:4), а также «Удинезе» (1:2). Команда не так далека от зоны вылета, всего на четыре балла опережает «Венецию», которая находится на 18 месте в таблице.
«Ювентус» занимает четвертое место и продолжает борьбу за медали чемпионата. В последнем туре «старая синьора» обыграла на своем поле «Специю» со счетом (1:0), а чуть ранее сразилась в кубке страны с «Фиорентиной» и победила в первой встрече с минимальным счетом (1:0).
Информация для ставок
- «Сампдория» проиграла три из четырех последних матчей
- Беспроигрышная серия «Ювентуса» насчитывает 11 встреч
- Три из четырех минувших очных поединков завершились пробитием ТБ 2.5
- Пять из шести последних игр с участием «Сампдории» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
«Ювентус» фаворит и несмотря на выездной статус поединка будет полностью контролировать мяч нагнетать у ворот соперника. Созданных моментов должно хватить для оформления заветных трех очков. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.